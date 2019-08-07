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MANİSA

Kullandığı otomobille ilgili gerçeği öğrenince şok geçirdi: Otoparka kapattı - Manisa haber

Kullandığı otomobille ilgili gerçeği öğrenince şok geçirdi: Otoparka kapattı

Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü, 1 yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin, kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak, satıldığını öğrendi. Görgülü, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum" diyerek, yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
Hasan Basri Görgülü
Hasan Basri Görgülü

Manisa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hasan Basri Görgülü (65), 2018 yılının nisan ayında İstanbul'daki bir oto galerisinden 93 bin TL'ye 2017 model ikinci el otomobil satın aldı. Ocak ayında ise Görgülü'yü, kendisini 'Polis memuru Metin' olarak olarak tanıtan bir kişi arayıp, "Beyefendi, 34 NU 7306 plakalı otomobilinizin satışında kullanılmak üzere İstanbul Beyoğlu 20'nci noterinde vekalet düzenleniyor. Aracınızın motor ve şase numarasını söylerseniz, satışı durdurabiliriz" dedi.

Görgülü, telefondaki kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenip, bilgileri vermedi. Barbaros Polis Merkezi'ne gidip, olayı anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Görgülü'nün otomobilinin Ankara'da satışı yapıldığı, plakasının değiştirildiği ve başkasının adına ruhsat düzenlendiği ortaya çıktı.

Büyük şok geçiren Görgülü, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

  • Soruşturmada otomobilin, Ankara 62'nci Noter'de S.D.'ye satıldığı belirlendi. Hasan Basri Görgülü'nün görüştüğü S.D., aynı model ve marka olan otomobili, 86 bin TL vererek, satın aldığını iddia etti.

Arabasını otoparka kapattı

Soruşturma sürerken savcılık, Görgülü'yü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne yönlendirildi. 4 polis memuru ile birlikte Görgülü, sahip olduğu otomobilin orijinal olup olmadığının belirlenmesi için yetkili servise gitti.

Görgülü'nün, 34 NU 7306 plakalı otomobili bilgisayara bağlandı. Yapılan incelemede, aracın orijinal olduğu tespit edildi. Buna rağmen Görgülü, otomobiliyle aynı şaşe numarasını kullanan ve başkasına kayıtlı başka bir aracın trafikte olması nedeniyle kendi aracını evinin otoparkına kilitledi.

Otomobilinin üzerini brandayla örten Görgülü, işin içinden çıkamadığını belirterek, şöyle dedi:

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"Emeklilik sonrası, dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile ziyaretine gittiğim kuzenimin yaşadığı İstanbul'daki bir oto galeride gördüğüm otomobili çok beğenip, satın aldım. Ancak, başıma gelmeyen kalmadı. Otomobil benim satın almamdan 4 ay sonra bana ait kimlik bilgileri ile düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, sahte plaka, ruhsat ve vekaletle satılmış. Satıldıktan sonra plakası değiştirilmiş. Böylelikle de araç benim üzerinden trafik kayıtlarında düşürülmüş. Aynı model ve marka başka bir otomobile, benim aracımın şase numarası kazınmış. Yeni alınan başka bir plaka ile trafikte geziyor. Ancak buna rağmen benim orijinal olan otomobilim bu durumda trafiğe çıkamayacağı için evimin önünde duruyor, kullanamıyorum. Yetkililerden, bu sorunuma bir çözüm bulmalarını bekliyorum."

Görgülü, soruşturma sürerken trafikteki aracın toplam 6 kez el değiştirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Kullandığı otomobille ilgili gerçeği öğrenince şok geçirdi: Otoparka kapattı
FOTOĞRAF 7
Title
Evli ve 3 çocuk babası Hasan Basri Görgülü (65), 2018 yılının nisan ayında İstanbul'daki bir oto galerisinden 93 bin TL'ye 2017 model ikinci el otomobil satın aldı. Ocak ayında ise Görgülü'yü, kendisini 'Polis memuru Metin' olarak olarak tanıtan bir kişi arayıp, Beyefendi, 34 NU 7306 plakalı otomobilinizin satışında kullanılmak üzere İstanbul Beyoğlu 20'nci noterinde vekalet düzenleniyor. Aracınızın motor ve şase numarasını söylerseniz, satışı durdurabiliriz dedi.
Title
Görgülü, telefondaki kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenip, bilgileri vermedi. Barbaros Polis Merkezi'ne gidip, olayı anlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Görgülü'nün otomobilinin Ankara'da satışı yapıldığı, plakasının değiştirildiği ve başkasının adına ruhsat düzenlendiği ortaya çıktı.
Title
Büyük şok yaşayan Görgülü, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Title
Soruşturmada otomobilin, Ankara 62'nci Noter'de S.D.'ye satıldığı belirlendi. Hasan Basri Görgülü'nün görüştüğü S.D., aynı model ve marka olan otomobili, 86 bin TL vererek, satın aldığını iddia etti.
Title
Soruşturma sürerken Savcılık, Görgülü'yü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne yönlendirildi. 4 polis memuru ile birlikte Görgülü, sahip olduğu otomobilin orijinal olup olmadığının belirlenmesi için yetkili servise gitti. Görgülü'nün, 34 NU 7306 plakalı otomobili bilgisayara bağlandı. Yapılan incelemede, aracın orijinal olduğu tespit edildi. Buna rağmen Görgülü, otomobiliyle aynı şaşe numarasını kullanan ve başkasına kayıtlı başka bir aracın trafikte olması nedeniyle kendi aracını evinin otoparkına kilitledi.​
Title
Otomobilinin üzerini brandayla örten Görgülü, işin içinden çıkamadığını belirterek, şöyle dedi:​<br><br> Emeklilik sonrası, dişimden tırnağımdan arttırdığım para ile ziyaretine gittiğim kuzenimin yaşadığı İstanbul'daki bir oto galeride gördüğüm otomobili çok beğenip, satın aldım. Ancak, başıma gelmeyen kalmadı. Otomobil benim satın almamdan 4 ay sonra bana ait kimlik bilgileri ile düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, sahte plaka, ruhsat ve vekaletle satılmış. Satıldıktan sonra plakası değiştirilmiş. Böylelikle de araç benim üzerinden trafik kayıtlarında düşürülmüş. Aynı model ve marka başka bir otomobile, benim aracımın şase numarası kazınmış. Yeni alınan başka bir plaka ile trafikte geziyor. Ancak buna rağmen benim orijinal olan otomobilim bu durumda trafiğe çıkamayacağı için evimin önünde duruyor, kullanamıyorum. Yetkililerden, bu sorunuma bir çözüm bulmalarını bekliyorum.
Title
Görgülü, soruşturma sürerken trafikteki aracın toplam 6 kez el değiştirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.
Kullandığı otomobille ilgili gerçeği öğrenince şok geçirdi: Otoparka kapattı
Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü, bir yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin, kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak, satıldığını öğrendi. Görgülü, "Otomobilimin şase numarasını kullanan aynı model ve marka başka bir araç, hileli satış sırasında plakası değiştiği için rahatlıkla trafikte geziyor. Mağdurum" diyerek, yetkililerden yardım istedi.
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