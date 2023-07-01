Kurbanlık hissesi yerine salam verdiler

Bursa’da bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan 1700 kişiye kurbanlık büyükbaş hissesi satarak vekalet aldı. Bayram günü kurban etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar, gördükleri karşısında şok yaşadı. 12 milyon liradan fazla para toplayan restoran, hisse sahiplerine koliler içinde aylar önce kesildiği ve bozuk olduğu iddia edilen dondurulmuş et ve koli koli salam teslim etti. Restoran sahibiyle gergin anlar yaşayan hisse sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar restoran sahibinin kendilerine bıçak çekip para vermeyeceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine iş yeri sahibinin ifadesine başvuruldu.

Vatandaşlar etlerin Ankara’dan TIR’la getirildiğine dair videolar paylaştı. Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlardan biri, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi? Bizi resmen dolandırdılar” dedi. Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini öne sürdü. Restorana gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, etlerden numune aldı. 4,5 ton et etiketsiz olduğu için imha edildi.