Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamada bulundu. Görüşmenin olağanüstü bir durum olmadığını belirten Çelik, "Kendisi birçok işle meşgul, aktif siyaseti düşünmüyor ancak her türlü katkıda bulunacağını söyledi." dedi. Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.