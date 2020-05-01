Kütahya'nın meşhur Şaphane vişnesine tescillendi

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TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."