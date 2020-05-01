Kocaeli’de tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirlerine uyulması için dün il genelinde “Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

138 ekip, 974 polisin katılımı ile yapılan denetimlerde bin 822 iş yeri, 24 liman ve vapur iskelesi, bin 45 araç denetlenirken, 4 bin 991 şahısın kimlik sorgulaması yapıldı.

Toplam 173 şahsa para cezası kesildi

Gerçekleştirilen denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 28 kişi, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 17 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 60 kişi, çeşit trafik ihlallerinden dolayı 68 kişi olmak üzere toplam 173 şahsa para cezası kesildi. Uygulamalarda farklı suçlardan aranan 9 suçlu da yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimlerde izin verilen çalışma saatlerine uymayan 2 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

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