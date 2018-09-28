Kütüphaneler için ideal standartlar: Kütüphaneden ödünç şemsiye

Marmara Belediyeler Birliği yayınladığı 2018 Çalıştay raporunda ideal kütüphanenin standartlarını açıkladı. Bina yapısından konumuna, personelinden bütçesine kadar bir kütüphanede olması gereken öğelerin sıralandığı raporda dikkat çeken detaylar şöyle:

GÜRÜLTÜLÜ ALANLARDAN UZAK OLMALI

Bir halk ve çocuk kütüphane binası tasarlanırken, kütüphane kullanıcılarının ve binanın yapılacağı yörenin genel özellikleri göz önünde bulundurulmalı. Kütüphanenin konumu kullanıcı sayısını etkilediğinden dolayı kütüphaneler, ulaşım merkezlerine yakın olmalı. Mümkünse müze, arşiv, okul, kültür merkezi ile resmi kurum ve kuruluşların yakınlarına konumlandırılmalı. Kütüphaneler gürültülü alanlardan uzak olmalı. Merkezden uzak olan kütüphanelere, ihtiyaca uygun aralıklarla otobüslerle ring seferleri düzenlenmeli.

FERAH VEREN ORTAM SAĞLANMALI

Kütüphane binaları inşa edilirken yeşil bina konsepti, yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal aydınlatma uygulamaları dikkate alınarak yapılmalı. Personel ve kullanıcılar için mescit, kafeterya, çocuk bakım odaları gibi alanlar oluşturulmalı. Bina dışında ve içinde, kullanıcı üzerinde olumlu etkiler bırakacak renkler, desenler kullanılmalı. Dekorasyon ile iç açıcı, huzurlu, ilham veren, ferah bir ortamın sağlanmasına önem verilmeli.

MOBİL ŞARJ CİHAZI KONULMALI

Gençler ve çocuklar için zekâ oyunları, uygulamalı kitaplar ve oyuncaklar temin edilmeli. Kullanıcı profili belirlenerek, yaş gruplarına göre oyun alanları, bebek arabaları gibi hizmetler oluşturulmalı. Ödünç bankolarında güvenlik/panik butonu konulmalı. Kütüphanelerde tablet, mobil şarj cihazı, şemsiye, yağmurluk gibi kitap dışı materyal ödünç verilebilmeli.

KÜTÜPHANELERDE KÜTÜPHANECİ ÇALIŞMIYOR

Türkiye genelinde faal olarak hizmet veren çok sayıda kütüphanede maalesef bir adet kütüphaneci bile çalışmıyor. Bu nedenle öncelikli olarak her kütüphaneye en az bir kütüphaneci alınmalı. Belediye kütüphanelerinde kütüphaneci kadroları açılmalı ve her yıl düzenli olarak kütüphaneciler istihdam edilmeli.

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KULLANILMAYAN KİTAPLAR BAĞIŞLANMALI

Kütüphaneler koleksiyonlarını geliştirmek üzere her yıl gözden geçirmeli. Kullanılmayan kitaplar bağışlanmalı ve bunlar yerine yeni kitaplar alınması için bütçe ayrılmalı. Belediye kütüphanelerine ayrılan bütçelerin tamamının kullanılması konusunda dikkatli olunmalı.