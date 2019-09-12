Kütüphanelerde sadece kitap okunmayacak: Sınıflı kütüphaneler geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü, Milli Kütüphane'de düzenlenen törenle imzalandı. Kütüphanelerin eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına imkan tanıyan protokol çerçevesinde, Devlet Tiyatroları sanatçıları tarafından öğretmenlere diksiyon, drama, masal anlatıcılığı ve tiyatro oyunları hazırlama gibi eğitimler de verilecek.

Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında Milli Kütüphane'ye sık sık geldiğini, Türk kültür ve eğitim tarihinde özel yeri olan binada yeniden bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Eğitim, kültür ve turizmin birlikteliğinin ve bunun işlevsel biçimde devam ettirilmesinin önemine işaret eden Selçuk, bu çerçevede yapılan protokollerin ve hayata geçirilen uygulamaların değer taşıdığını söyledi.

Selçuk, geçen yıl eylül ayında müzelerin öğretmen ve öğrenciler için eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin bir protokol yapıldığını hatırlatarak, "Bu konuda büyük mesafe kaydettik. Geçen bir yıllık sürede binlerce öğretmenimize müze eğitimi konusunda çalışmalar yapma imkanı sağladık. Müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılmasına yönelik yeni çalışmaları planladık" dedi.

Bugün imzalanacak protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin kullanılmasının önünün açıldığını bildiren Selçuk, "Kütüphanelerimizde, eğitimde drama, masal anlatımı, zeka oyunları, okuma kültürü ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi için ciddi bir ortam var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Bir hayat sahnesi olarak gördüğümüz dünyayı eğitim ortamları olarak da değerlendirmek istiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin okul dışında da yeni birtakım çalışmalara başlamalarını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenler dijital yayın arşivine ulaşabilecek

Selçuk, protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının dijital yayın arşivinin öğretmenlerin kullanımına sunulacağını bildirerek, "Veriye erişim konusunda mümkün olduğu kadar açılım yapmak durumundayız. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırma konusundaki bu büyük adımı da çok önemli buluyorum" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının öğretmenlere sahne sanatları konusunda da destek sunacağına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Sahne sanatları ile öğretmenlerin eğitimi arasındaki ilişkinin ne kadar değerli olduğunu eğitimde drama faaliyetleri açısından görebiliyoruz. Öğretmenlerimizin sahne sanatları konusunda eğitim alması, eğitimde drama konusunda çalışmalar yapması sınıftaki performanslarını çok olumlu biçimde etkiliyor. Bu yüzden bu faaliyetleri derinleştirme konusundaki amaçlarımız da gün geçtikçe büyüyor."

Bakan Selçuk, tüm çalışmaların Türkiye'nin geleceği ve çocuklar için yapıldığına işaret ederek, bu çalışmalarla eğitim ve kültürde oluşacak birikimin uygarlığa daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

"2 milyona yakın öğrenci sinemayla tanıştırıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da anneler ve babalarının çocukların doğduğu andan itibaren karakterlerinin şekillenmesi, manevi duyguların öğrenilmesi konusunda belli bir seviyeye kadar gayret ettiklerini, bir yerden sonra ise bu konuda öğretmenlere çok büyük görev düştüğünü belirtti.

Bakanlıkların ve bireylerin öğretmenlerin üzerindeki yükü hafifletmekle görevli olduğunu dile getiren Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün çok önemli olduğunu söyledi.

Ersoy, "Öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın öngördüğü projede, Bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği bugün ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz." dedi.

Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa başlatılan "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" ile 2 milyona yakın öğrencinin sinemayla tanıştırıldığını kaydeden Ersoy, bu sene de projeye devam edeceklerini bildirdi.

Otellerde staj yapan öğrenci sayısı artacak

Bakan Ersoy, turizmde büyük hedeflere ulaşmak ve 2023'te turist sayısını çok ciddi şekilde artırmak istediklerini, nitelikli turistin kazandırılmasında en etkili şeyin insan kaynağı olduğundan MEB ile çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ersoy, şunları kaydetti:

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"Geçen sene MEB ile yaptığımız protokol geçen yaz itibarıyla hayata geçti. Turizm meslek liselerinin müfredatında ciddi değişikliğe gidildi. Sektörün istediği şekilde müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı ile şekillendirildi. Öğrencilerin uygulamalı olarak otellerde eğitim görmeleri ihtiyaçtı. Bu kapsamda imzalanan protokol dahilinde ilk 11 okul yaz staj programına bu yaz başladı ve eğitim başarıyla tamamlandı. Ders zili çalmasıyla sektörle oluşturduğumuz müfredat dahilinde eğitimlerine başladılar. Yakın bir tarihte de bir protokolle bunların 2023'e kadarki gelişimiyle ilgili planlamayı sonuçlandıracağız. Çünkü bize 11 okul yetmiyor. Önümüzdeki sene 50 okula çıkarıyoruz. 2023'e kadar 200 okula çıkarıyoruz. Müfredat, sektör ve öğrenciler tarafından çok beğenildi. Öğrenciler İngilizce, Rusça mecburi lisan ve bir seçmeli lisan öğreniyorlar. İlerde turizm yapmasalar bile hayat kariyerlerinde öğrenci açısından çok önemli olan 3 lisanı öğrenmiş olacaklar. İnanıyorum ki diğer sektörlere de örnek olacak bu çalışma. Bunu bütün Türkiye'ye yayıp, 2023'teki insan kaynağını başarılı bir şekilde sağlamış olacağız."

Konuşmaların ardından protokol, Selçuk ve Ersoy tarafından imzanlandı. Bakan Ersoy, Selçuk'a Milli Kütüphane üye kartı takdim etti. Selçuk ise Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Yunus Emre figürünü hediye etti.

DT oyuncularından öğretmenlere tiyatro eğitimi

Protokol kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanılmasının sağlanması, öğretmenlerin sosyal becerilerinin ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, başta tiyatro olmak üzere sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

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Öğrencilerin okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ve ücretsiz olarak sinema ile buluşturulması da hedefleniyor.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçıları tarafından öğretmenlere drama eğitimleri verilecek. Böylece öğretmenlerin de tiyatro oyunları hazırlaması ve sahnelemesine destek olunacak.

MEB'e bağlı okullardaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim drama, Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon, akıl ve zeka oyunları, okuma kültürü, bilgi okuryazarlığı, masal anlatıcılığı, tiyatro, tiyatro tarihi, tiyatro oyunu yazarlığı, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema eğitimi alanlarından düzenlenecek.

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