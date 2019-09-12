Gündem 3 bakanlık ile 1 kuruma kritik atamalar
POLİTİKA

3 bakanlık ile 1 kuruma kritik atamalar

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atanan isimler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Ulaş Gönen Kırlı'nın ataması gerçekleştirilirken, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bilal Eken, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Elgin getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş atanırken, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ise görevlerinden alındı.

Beylikdüzünde okul servis takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis takla attı

Serviste bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.
82 milyon faizciye çalışıyor

82 milyon faizciye çalışıyor

​Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında olacak.
KKTCde art arda patlamalar

KKTC'de
art arda patlamalar

Askeri alanda birden çok patlama meydana geldi.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

​Türkiye'nin ilk otobüs firmasını Almanlar aldı.
Kritik atamalar

Kritik atamalar

​3 bakanlık ile 1 kuruma yapılan atamalar açıklandı.
Kuvvetli<br>geçişlere dikkat

Kuvvetli
geçişlere dikkat

​İstanbul dahil bir çok ile meteorolojik uyarı.

Ortalık savaş <br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Kırmızı ışıkta geçen TIR ters döndü.

Kanlı 12 Eylül

Kanlı 12 Eylül

Darbenin üzerinden ​39 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi.
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​ABD ortak devriye hakkında PKK'ya bilgi verdi.
Anne beni kandırdılar

Anne beni kandırdılar

​Nihan Çiçek 2015 yılından beri kızından haber alamıyor.
Celladından helallik istedi

Celladından helallik istedi

​Darağacına gönderilen gencin hikayesi yürekleri dağladı.
Batı Şeria'yı<br>ilhak edecek

Batı Şeria'yı
ilhak edecek

Binyamin Netanyahu küstahlığa devam ediyor.
Hesap sırası Akgülay'da

Hesap sırası Akgülay'da

​6 tane F-16'nın ve Semih Terzi'nin uçağının kalkmasına izin vermişti.
Cezasız kalıyor

Cezasız kalıyor

​Okul müdürü ve memur velilerden bağış adı altında para toplamıştı.
Ortak payda Türkiye

Ortak payda Türkiye

Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.