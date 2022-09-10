Gündem Kuyumcudaki 600 bin liralık kolye ve bilekliği silah zoruyla gasp etti
İSTANBUL

Kuyumcudaki 600 bin liralık kolye ve bilekliği silah zoruyla gasp etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcuda beğendiği 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği silah zoruyla gasp eden kadın, kısa sürede yakayı ele verdi. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Kuyumcudaki 600 bin liralık kolye ve bilekliği silah zoruyla gasp etti
Kuyumcuyu silah zoruyla gasp etti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aynur Özbaş, Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuya girerek altın kolye ve bileklik baktı.

Beğendiği modelleri denemek isteyen Özbaş, yaklaşık 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği taktı.

600 bin liralık kolye ve bilekliği gasp etti

Özbaş, daha sonra çantasındaki tabancayı çıkardı ve Özata'ya doğrulttu. Altınları alacağını ancak para ödemeyeceğini söyleyen Özbaş, Özataya kendisini takip etmemesi için kapıdan çıkana kadar silah doğrulttu.

Olayın ardından Özata polisi arayarak şikayetçi oldu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cezaevine gönderildi

Olayı gerçekleştiren kişinin Özbaş olduğunu belirleyen polis, şüpheli kadını kısa sürede olayda kullandığı silah ve gasp ettiği altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı
GÜNDEM
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı

Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü
FOTOĞRAF 7
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, bölge bölge etkisini devam ettiriyor.
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Gaziosmanpaşa'da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü.
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Salih Osman'ın kullandığı 55 ACE 53 plakalı otomobil çukura düştü.
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Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve polisi arayarak yardım istedi.
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Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekleyen Osman, \"Yağmur vardı, sel akıyordu. Adımı atana kadar çöktü orası. Önümdeki araç geçti, arkası çukura düştü önden kurtardı. Ben de arkasındaydım yavaşladım ama düştüm çukura. Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla çıktık araçtan\" dedi.
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Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, "Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi.
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