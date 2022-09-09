Gündem Gaziosmanpaşada kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da altın taşıyan kuryeye 2 motosikletle gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurye silahla yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gaziosmanpaşada kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'daki olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, kuyumcudan altınları alan kurye, çantaları otomobile doğru götürmeye başladı. Kurye, 2 çantayı otomobile yükledikten sonra kalan çantayı yüklemeye çalıştığı sırada 2 motosikletli yanına geldi. Motosiklettekiler ilk olarak havaya ateş etti. Daha sonra 2 motosiklette bulunan 4 kişi çantayı almaya çalıştı. Kurye, saldırganlara müdahale etmeye çalıştığı sırada çıkan arbedede silahla yaralandı. 2 motosiklet ile olay yerine gelen 4 saldırgandan 2'si motosikletle kaçarken, diğer iki kişi motosikleti bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"10 EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Olayı gören Ahmet Görgülü, "Ben burada çalışırken silah sesleri geldi. 5 el silah sesi duyuldu ilk olarak. Ben dışarı çıkmak istemedim. Kaza kurşununa kurban gitmemek için. Daha sonra farklı bir silah sesi daha geldi. Silah sesi susunca dışarı çıkıp baktım. Sokağın ortasında bir motosiklet yerdeydi. O ara biri kenara doğru geliyordu. Üzerine baktım kurşun delmiş geçmiş. Tekrar kontrol ettik vücudunda başka bir yerde yaralanma yoktu. Yaralı 'Herhalde kurusıkıydı' dedi. Sonra yarasını gösterdik. Polisi aramamızı istedi. Zaten o ara polisler geldi. Sonra yaralıya sordum ne olduğunu 'Abi kuyumcuya malzeme götürürken çantayı almaya çalıştılar. Bende direndim. Motosikletin üstüne atladım. Aramızda boğuşma çıktı. Motosiklet düşünce bana ateş etmeye başladılar' dedi. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu" dedi.
İmamoğlunun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi

İmamoğlu'nun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi
DEAŞlı terörist adliyeye sevk edildi

DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalandığını duyurmuştu.
Yargıtaydan karar

Yargıtay'dan karar

​Sosyal medya yazışmaları delil sayılır mı?

​Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını engelleyemeyince yasağa sarıldılar.

​Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Rusya'nın doğalgaz hamlesi Avrupa'yı vurdu

Ortak açıklama geldi: Tarih vererek resmen duyurdular.

​Yine tekerlekli sandalyeyle konser verdi.

​Bakan Soylu: Şu ana kadar 75 şüpheli gözaltında.

​Manga grubunun solistinden 'Hürkuş'a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı.

​Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü İngiliz basınında.

​Siparişler 19 kat arttı.

​Tacizci Miçotakis Batı'dan destek dilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.