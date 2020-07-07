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İSTANBUL

Kuzenine zorla sigara içiren kadın hakkında açıklama

Kuzenine zorla sigara içiren kişi hakkında başsavcılıktan açıklama: Çocuk hakkında koruma kararı talep edildi

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kuzenine zorla sigara içiren kişinin o görüntüleri infial yaratmıştı. Çirkin görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve çocukla ilgili de koruma kararı talep edildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mağdur çocuğun anne ve babası, akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmadı.
Mağdur çocuğun anne ve babası, akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmadı.

Betül A. isimli kadının sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında kuzenine zorla sigara içirdiği anlar büyük tepki topladı.

Rezalet görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklaması yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında 07/07/2020 tarihinde “Kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı” başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Koruma kararı talep edildi"

Soruşturma kapsamında mağdurenin anne ve babasının yanında görüntüleri çektiği anlaşılan B.A.’nın ifadesine başvurulmuş, anne ve babanın akrabaları olan şüpheliden şikayetçi olmamaları nedeni ile "çocuğun yüksek yararı" gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdure hakkında Mahkemeden koruma kararı talep edilmiştir.

  • Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07/07/2020 tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir.

"Rehabilite çalışmaları başladı"

Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. "

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