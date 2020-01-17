Gündem Kuzey Iraktan acı haber Bir askerimiz şehit oldu
ANKARA

​Kuzey Irak'tan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimi engellemek için girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Kuzey Irak Hakurk'ta bulunan üs bölgesine sızma girişimindeki teröristlerine bombalı saldırısında bir askerimiz şehit oldu. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

'Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz'
İstanbul yüzde 81 ile kitlendi

İstanbul yüzde 81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın edince trafik durma noktasına geldi.
Kuzey Iraktan acı haber

Kuzey Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.
'Yunanistan' dediler<br>'Tekirdağ'da bıraktılar

'Yunanistan' dediler
'Tekirdağ'da bıraktılar

​Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen daha kandırıldı.
Ürün güvenliği<br>düzenlemesi TBMM'de

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
'Açıklamam doğru olmaz'

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.
Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.
14-15 kişilik<br>araçlar olacak

14-15 kişilik
araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül yeni sistemi anlattı.
Ağlatan veli

Ağlatan veli

Şehit kızının karnesini ​emniyet müdürü aldı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Patates öldürdü

Patates öldürdü

​Nefes borusuna kaçtı, 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.