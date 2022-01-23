Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunanlar yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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