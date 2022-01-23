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İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunanlar yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunanlar yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 10 yaralı
OYNAT 01:00
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü 10 yaralı
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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