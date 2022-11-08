Gündem KYKlarda yarın tatbikat var HAYdan mesaj gönderilecek
YEREL GÜNDEM

KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57’de ülke genelinde ve KKTC’de yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı’nın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi gönderileceğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KYKlarda yarın tatbikat var: HAYdan mesaj gönderilecek
Tatbikat sırasında siren çalınmayacak, SMS ile bilgilendirme yapılacak. Belediye anasons sistemleri ve camilerden sesli bildirim olacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57’de ülke genelinde ve KKTC’de yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı’nın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi gönderileceğini bildirdi. Sezer, “Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı”nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022’de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57’de de ülke genelinde ve KKTC’de yapılacağını bildirdi. Sezer, şöyle konuştu: “Yine bir ilk olarak 12 Kasım’da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız.”

Bakan Soylu: Türkiye, artık afet yönetiminde de küresel bir oyuncu
GÜNDEM
Bakan Soylu: Türkiye, artık afet yönetiminde de küresel bir oyuncu
Çok şükür artık benim de evim olacak

Çok şükür artık benim de evim olacak

​Sosyal konutta kura heyecanı başladı.
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

​Bekar olan şehitlerin Türk bayraklı tabutlarına sarılan yakınları gözyaşı döktü.
Sanayiye güvenen kazandı

Sanayiye güvenen kazandı

​Yatırımcılar borsadan yüzde 102 oranında getiri elde etti.
Eğitimde gelenekle gelecek buluştu

Eğitimde gelenekle gelecek buluştu

​2 bin Köy Yaşam Merkezi açıldı.
Bir babanın PKK'yla mücadelesi

Bir babanın PKK'yla mücadelesi

​İkinci kızını teröre yem etmedi.
Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti

Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti

​'Kendilerine verilen görev bu'
Türkiye olmazsa olmaz

Türkiye olmazsa olmaz

​Tahıl Koridoru uzasın diye gayret ediyoruz.
Biden 'topal ördek' olabilir

Biden 'topal ördek' olabilir

​Trump'ın adaylığı resmileşebilir.
İlk adımını altı yaşında attı

İlk adımını altı yaşında attı

​Beş yılda bin 700 kişiye protez.
Bunlar da şantajcı troller

Bunlar da şantajcı troller

​Sosyal medyada zorbalık.
İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti

İtalya yüzlerce göçmeni ölüme terk etti

​Dört yardım gemisi bloke edildi.
KYK'larda yarın tatbikat var

KYK'larda yarın tatbikat var

​'HAY'dan mesaj gönderilecek.
Sinemada 'Müslüman kadın'ın temsil sorunu var

Sinemada 'Müslüman kadın'ın temsil sorunu var

​İslamî eğlenceli içerik mümkün.
Ağrı'da facia

Ağrı'da facia

​Otobüsün freni patladı iki kamyona çarptı.
Tacizi itiraf etti görevden çekildi

Tacizi itiraf etti görevden çekildi

​Fransa bu haberle çalkalanıyor.
Fenerbahçe <br>10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe
10 kişiyle kazandı

​Sarı lacivertliler Enner Valencia'nın penaltı golüyle galip geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.