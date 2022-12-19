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KASTAMONU

Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Devrilen tırdan yola saçılan lambriler sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı.

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Haber Merkezi İHA
Lambri yüklü tır devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Tır devrilmesi sonucu Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu, Alatarla Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan yüklediği lambrileri Sinop’a götürmek için yola çıkan Hüseyin K. idaresindeki 32 ACL 069 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bloklara çarparak devrildi.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İHA

Tırda sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA


Kazada tırın dorsesinde bulunan lambrilerin yola saçılması neticesinde Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu istikametinde seyir halinde olan araçların geçişi, köy içerisinde bulunan tali yoldan sağlandı. Tırın kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

İHA
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