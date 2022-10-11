Gündem Leopar 2 kez yüzünü gösterdi Bu topraklarda hep var olasın
YEREL GÜNDEM

Leopar 2. kez yüzünü gösterdi: Bu topraklarda hep var olasın

Neslinin tükendiği sanılırken 48 yıl aradan sonra mayıs ayında görülen Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi. Leoparı korumak için kaydın nerede alındığı açıklanmayacak. Görüntüleri yayınlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leopar 2. kez yüzünü gösterdi: Bu topraklarda hep var olasın
Anandolu leoparı 2. kez görüntülendi.

Nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl aradan sonra mayıs ayında tekrar görülen Anadolu leoparının, yeni görüntüleri fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz” dedi.

4 FARKLI ALANDA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın, nesli tehlike altındaki Anadolu leoparının Türkiye’de tespiti ve korunması için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019’da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı. Ülkede leopar cinsinin tekrar tespit edilmesi sonucu nüfus artışı, sanayileşme ve orman yangınları gibi habitat tahribatına yol açan etmenlerin yanı sıra aşırı kaçak avcılık gibi kısıtlayıcı faktörler nedeniyle türün neslinin her geçen yıl azalma eğiliminde olması da ‘Ulusal Eylem Planı’ hazırlama çalışmalarını gündeme getirdi. Bu kapsamda sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Süreç içinde Türkiye’de, farklı bölgede yapılan çalışmalarda, bir erkek leopar daha tespit edildi.İhbarların değerlendirilmesiyle ülkede en az 4 farklı alanda leopar belirlendi.

YAŞAMA ALANLARINI GİZLİ TUTACAĞIZ

Kapsamlı araştırma ile mevcut, potansiyel yaşama alanlarının belirlenmesi için ‘Leopar Araştırma Birimi’ oluşturularak, ‘Leopar Eylem Planı’ çalışmaları başlatıldı. Çeşitli üniversitelerden uzmanların yer aldığı

proje için TÜBİTAK’a başvuruda bulunuldu. Hazırlık aşamasındaki eylem planında, Türkiye’de ‘Anadolu leoparı’ olarak anılan alt türün yayılış haritasının yeniden oluşturulmasına önem verildi. Bunun yanı sıra popülasyonun

geleceği için dişi leopar bulunması da eylem planının konuları arasında yer aldı. Bakan Vahit Kirişci de Anadolu leoparının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak “Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız.” demişti.

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GÜNDEM
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1974'ten sonra tekrar görüldü: Yaşam alanlarını gizli tutacağız
FOTOĞRAF 9
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) 'Dünya Biyoçeşitlilik Günü' etkinliğine katıldı.
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Bakanlık faaliyetlerine ilişkin konuşan Bakan Kirişci, son 20 yılda önemli adımlar atıldığını belirterek, \"Pandemi döneminde bir kez daha önümüze büyük bir fırsat çıktı. Dış ticaret konuları ülkemizin lehine çevrildi. Avrupa ülkelerinin bir anda en önemli tedarikçisi konumuna geldik. Bu fırsata dönüştürme konusunun 1- 2 yıllık geçmişi ya da geleceği olmayacak. Bunların üzerinde uzun uzun çalışmamız gerekecek. Avrupa'nın 'Yeşil Mutabakat' diye gündeme getirdiği, savaş nedeniyle şimdilik gündemlerinde dondurmuşçasına tavırları olsa da bu Yeşil Mutabakat meselesi önümüze çıkacak\" dedi.
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\"BİYOÇEŞİTLİLİK KONUSUNDA EĞİTİM OLMALI\"

Biyolojik çeşitliliğin ekonomik zenginliğe çevrilmesinin önemine değinen Kirişci, şöyle konuştu:

\"Bunu daha fazlasıyla gerçekleştiriyor olmamız gerekir. Buna ilişkin verilerin kayıt altına alınması, bunların veri tabanında buluşturulması, bu veri tabanını ihtiyacı olan herkese açılması, kullandırılması elbette önemli ama yeterli değil. Bu verilerle yetinmeyeceğiz. Eldeki veriler ile değişimi ve dönüşümü takip etmemiz gerekiyor. Madem ki elimizde verilerimiz var, bunları takip etmemiz gerekiyor. Buna ilişkin bakanlığımız gerekli aksiyonları gerçekleştiriyor. Biyoçeşitlilik konusunda da diğer konular gibi eğitim gerektiğini düşünüyorum. Toplum olarak gerekli eğitimleri almamız gerekiyor hem de ilkokul çağından başlayarak. Bir diğer konu da başkaları bizim sırtımızdan milyarlarca dolar kazanç elde ederken bunların kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen ülke konumundayız. Buna da müsaade etmememiz gerekir. Bizden, endemik türlerden elde edilen ilaç olabilir, boya olabilir, bunlardan elde edilen gelirlerden biz de payımıza düşeni almalıyız. Bunun da mutlaka üstesinden geleceğiz. Taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu milletvekili arkadaşlarımızla paylaşıp teklif olarak Meclis'e sunmuş olacağız, bu negatif durumu pozitife dönüştürmüş olacağız.\"
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\"1974'TEN SONRA TEKRAR GÖRÜLDÜ\"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın, biyolojik çeşitliliğin kesiştiği coğrafya olduğunu kaydeden Bakan Kirişçi, en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görülmeye başlandığını belirtti.
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Kirişçi, \"Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Bunun sayısının artırılmasının yerinde olacağını düşünüyorum. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk\" dedi.
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1974'ten sonra tekrar görüldü: Yaşam alanlarını gizli tutacağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" dedi. Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız" ifadelerini kullandı.
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