Leopar 2. kez yüzünü gösterdi: Bu topraklarda hep var olasın

Nesli tükendiği sanılan ve 48 yıl aradan sonra mayıs ayında tekrar görülen Anadolu leoparının, yeni görüntüleri fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu leoparını bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu leoparını izlemeye devam edeceğiz” dedi.

4 FARKLI ALANDA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın, nesli tehlike altındaki Anadolu leoparının Türkiye’de tespiti ve korunması için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında 25 Ağustos 2019’da erkek leopara ait iz ve işaretlere rastlanıldı. Ülkede leopar cinsinin tekrar tespit edilmesi sonucu nüfus artışı, sanayileşme ve orman yangınları gibi habitat tahribatına yol açan etmenlerin yanı sıra aşırı kaçak avcılık gibi kısıtlayıcı faktörler nedeniyle türün neslinin her geçen yıl azalma eğiliminde olması da ‘Ulusal Eylem Planı’ hazırlama çalışmalarını gündeme getirdi. Bu kapsamda sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Süreç içinde Türkiye’de, farklı bölgede yapılan çalışmalarda, bir erkek leopar daha tespit edildi.İhbarların değerlendirilmesiyle ülkede en az 4 farklı alanda leopar belirlendi.

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YAŞAMA ALANLARINI GİZLİ TUTACAĞIZ

Kapsamlı araştırma ile mevcut, potansiyel yaşama alanlarının belirlenmesi için ‘Leopar Araştırma Birimi’ oluşturularak, ‘Leopar Eylem Planı’ çalışmaları başlatıldı. Çeşitli üniversitelerden uzmanların yer aldığı

proje için TÜBİTAK’a başvuruda bulunuldu. Hazırlık aşamasındaki eylem planında, Türkiye’de ‘Anadolu leoparı’ olarak anılan alt türün yayılış haritasının yeniden oluşturulmasına önem verildi. Bunun yanı sıra popülasyonun

geleceği için dişi leopar bulunması da eylem planının konuları arasında yer aldı. Bakan Vahit Kirişci de Anadolu leoparının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak “Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız.” demişti.

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