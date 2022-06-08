Anadolu parsının görüntülendiği 4 ilden biri olan Artvin’de parsın ailesi olup olmadığı araştırılıyor

Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının Türkiye’de görüldüğü 4 ilden birinin Artvin’de olduğu belirlendi. Ülkemizdeki yaban hayatının tepe yırtıcısı olmasına rağmen 48 yıldır varlığı hakkında şüphe duyulan yetişkin erkek pars, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından uzun çalışmalar sonucu fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürü ekipleri tarafından il genelinde 200’ün üzerinde konulan fotokapanlarla görüntülenen Anadolu parsı bölgede büyük sevinç yaşattı.
Kentte biyoçeşitlilik ve hayvan popülasyonu konusunda önemli çalışmalar sürdüren Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Anadolu parsının özellikle yaban keçisiyle beslendiği için bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu parsının 1974'den sonra Türkiye'de ilk kez görüldüğünü açıklayarak, fotokapan görüntülerini paylaşmıştı.
DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'de 48 yıl sonra tekrar görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu parsının nasıl tespit edildiğini anlattı.
Üzmez, Anadolu parsının endemik tür olduğu için görüldüğü coğrafi konumların paylaşımının yapılmadığını belirterek, \"Sayın Bakanımız Türkiye'ye bir müjde verdi. 1974'ten beri görülmeyen Anadolu parsı kurumumuz tarafından tespit edildi. Ekibimiz ile bunu gözümüz gibi koruyoruz. Kamufle edilmiş fotokapanlarımız var; nereden geçiyor, nereden su içiyor, nerede avlanıyor takip ediyoruz. Akademisyenler ile de protokol yaparak, bu nadir türleri takip ediyoruz. Anadolu'nun endemik türlerinin nerede olduğunu biliyoruz, bunları gözümüz gibi koruyoruz ve biz orada 724 bulunmasak bile orada gözümüz olan fotokapanlarımız var\" dedi.
İLK TESPİT TÜYÜ VE AYAK İZİNDEN<br><br>Üzmez, Anadolu parsının tespitinin kolay olmadığını kaydederek, şunları söyledi:
\"Önce bilim insanları parsın yaşayabileceği yerleri tespit ediyor. Anadolu parsı, çok ürkek bir hayvandır, yaklaşmaz. Uzman arkadaşlar, önce ayak izi ve tüyünü tespit etti. 'Burada bir ayak izi var, ilginçtir, bu kurt, çakal, tilki değil' dediler. Ondan sonra fotokapanlarımızı döşüyoruz. Fotokapanlarımızı ağ gibi örüyoruz; tüyünün, ayak izinin geçtiği yerlere bunları yerleştirince, hayvan 18'inci gün görüntüye girdi. Çok ilginç bir şey söyleyeyim; biz oraya bir but astık. Muhtemelen insan kokusunu aldığı için, hayvan oradan geçti. Belki açtı; ama üstünde asılı buta bakıp dönmedi bile. Yabani hayvan insanlardan olabildiğince uzak duruyor. Zaten bu şekilde yaşayabiliyor. Biz bunu bilimsel araştırmalar ile tespit ettik.
Bununla ilgili Avrupa bize ilgi duydu, çalışma teklifi getirdi. Biz 'kendimiz çalışacağız, kendimiz göreceğiz' dedik. 'Anadolu leoparı' diyorsunuz, onlar başka ad takmak istiyor. Sırf burayla ilgilenen bir ekip kurduk. Hatta karavan aldık. Kaçak avcıların geçeceği yerlere karavan koyduk. Orada da ekiplerimiz nöbette. Hiç bir vatandaşımız gözümüz gibi koruduğumuz çok nadir olan hayvanlara zarar vermesin.\"
\"DÖRT ANADOLU PARSINI TAKİP EDİYORUZ\"<br><br>Üzmez, Anadolu parsına ilk etapta GPS takmanın riskli olduğunu vurgulayarak, \"Bir tane değil, şu anda 4 tane takip ediyoruz. Anadolu parsı, aslan gibi sürü halinde yaşamaz. Anadolu parsı üreyeceği zaman bir ay dişisi ile birlikte durur, sonra ayrılır. Bizim yakından takip ettiğimiz leoparların 2'si erkek. Sürü halinde yaşamadığı için sosyal bir hayvan değil. Çok gizli, nereden geçtiğini kimse bilmiyor. Biz sadece fotokapanlar ile takip ediyoruz. Belki GPS takıp uydudan da takip edebiliriz; ama nadir ve sayısı az olduğu için biz onları bayıltma riskine girmiyoruz. GPS takacak seviyeye gelirsek bilim adımları ile bunu yapacağız. Buna göre fotokapan kurup, nerede çiftleşti, nerede yavrusu var, bunları da takip edeceğiz. Daha hayvanı bulur bulmaz, uyuşturup, uyutup GPS takmaya kalkarsanız elinizdeki en önemli türü yok etme ihtimaliniz var. Bilim insanlarının fikri doğrultusunda, dünyada bu türleri çalışan bilim insanları olduğu için onların görüşü doğrultusunda hareket ediyoruz\" dedi.
\"ENDEMİK TÜRLERE DOKUNMAYALIM\"<br><br>Üzmez, endemik türlere zarar verilmemesi yönünde çağrı yaparak, \"Buradan vatandaşlarımıza duyuru yapmak istiyorum; biz olmasak bile sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yerde fotokapanlarımız var. Siz oradan geçtikten 2 gün sonra savcı izni ile kapınızı çalarız. Siz kaçak ve yanlış bir işlem yaptıysanız sizi adliyeye teslim ederiz. Türkiye'nin nadir türleri olan, hepimizin el birliği ile koruması gereken bu hayvanlara gözümüz gibi bakalım, dokunmayalım, yanlış yapmayalım. Biz de fotokapanlar ile, hatta bazı bölgelerde o kadar sık fotokapan kuruyoruz ki siz 10 kilometre gitseniz, biz sizin arkanıza dönüp baktığınızı bile tespit edebiliyoruz\" diye konuştu.
Anadolu parsı ayak izi ve tüyünden tespit edildi: 48 yıl sonra yeniden görüntülenmişti
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, nesli tükendiği zannedilen ve 48 yıl sonra tekrar görülen Anadolu parsının, ayak izi ve tüyünden tespit edildiğini ve o alanlara kurulan fotokapanlara da 18'inci günde yansıdığını söyledi. Üzmez, bir ekip kurulduğunu ve fotokapan ile 4 Anadolu parsının yakın takibe alındığını belirtti.
Artvin’in yaylaları, ormanları ve dağları ile parsların barınacağı en ideal alanlara sahip il olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk, şunları söyledi: "2000 yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiç bir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu. Bu çok sevindirici olay. Fotokapan görüntüleriyle parsın Artvin’de yayılım gösterdiği tespit edildi. Artvin iller baz alındığı zaman Türkiye’nin en zengin biyoçeşitliliğine sahip olan illerin başında geliyor. Hatta Artvin, Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha fazla eko sisteme bitki çeşitliğine, hayvan çeşitliğine sahip bir ilimiz. Yapılan çalışmalarda Artvin’de 2 bin 727 bitki çeşitliliğinin yaşadığı tespit edilmiş. Bunlarla beslenen hayvanlar hem zenginliği getiriyor. Hem de bu hayvanlarla beslenen yırtıcılarda bu alanda yaşayabilmelerini sağlıyor. Özelikle parsın yaşam alanları Artvin’de mevcut. Özellikle yaban keçisi ve yaban domuzu Artvin’de çok fazla olduğundan dolayı parsın da Artvin’de yayılışı oldukça mümkün."
Doğa Koruma ve Milli Parklar’la paydaş olarak pars ile ilgili çalışmalara katıldıklarını kaydeden Göktürk, "Yapılan çalışmaların bundan sonraki aşamasında popülasyon yoğunluğu yani kaç adet burada mevcut ? bunların erkek dişi olanları ? yavruları var mı yok mu ? en önemlisi yayılış alanları ? Artvin’in bir bölgesinde mi var yoksa diğer bölgeleri geziyor mu ? bunlar araştırılıyor. Hatta şuanda bile fotokapanlar alanda mevcut yine çekim yapmaya devam ediyorlar. Biz de bu çalışmaları destekliyoruz, birlikte yürütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Parsı termal kameralar ile çok yakından ve net olarak görüntülendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, termal kameralar ile görüntülenen Anadolu parsı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği ile ilgili bilgi vermekten kaçınan Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Trakya Bölgesi haricinde bütün bölgelerimizde Parsın yaşadığına dair kanıtlar elde ettiklerini belirtti.
Başkaya, pars popülasyonlarının giderek daha da iyileştiğini gözlemlediklerini, bugün, Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine ilaveten, Güney Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun birçok yerinde de Anadolu parsının yaşadığına dair iz elde ettiklerini söyledi.
Yaklaşık 30 yıldır parsın ülkemizde yaşadığına dair basın açıklamaları yapan Prof. Dr. Başkaya, 2004 yılında yayınlanan bilimsel makalesinde parsın Doğu Karadeniz dağlarında yayılış gösterdiğini belirtti.<br>
Pars popülasyonları üzerine, Kuzeydoğu Anadolu’daki; Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Bingöl yörelerinde, iki adet doktora tez çalışmasının, KTÜ’de, 2018 yılında tamamlandığını belirten Başkaya, “Tek sorun, kamuoyunun pars ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilememiş olmasıdır” diye konuştu.
“GİZLİ VE GÜÇLÜ BİR YIRTICI”<br>Başkaya, “Pars kendini çok iyi saklayabilen, aslan kükremesi gibi uzaktan duyulan bir ses çıkarmadan tek başına avlanarak yaşayan bir yırtıcıdır. Birçok yerde insan yerleşim alanlarına yakın yaşamalarına rağmen çok fazla görüntü vermezler. Issız yerlerde gündüz de hareket etseler, genellikle geceleyin faaldirler. Erkekleri, çiftleşme döneminde dişi ile buluşurken diğer dönemlerde yalnız yaşar. Dişileri ise, yavruları tek başına büyüttüğü için, eğer varsa, yavrularıyla birlikte yaşamaktadır. Yani, parslar, kurtlar gibi grup veya sürü oluşturmazlar. Parsın besinini oluşturan türlerden; kızıl keçi, kara keçi, karaca, geyik, yaban domuzu ve yaban tavşanı gibi türlerin popülasyonlarında yaşanan iyileşme, Pars popülasyonlarının da iyileşmesini sağlamaktadır. Geçmişte batı bölgelerimizde birçok yerde yok olan veya iyice azalan popülasyonlarının da, bugün tekrar artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir” şeklinde konuştu.
“PARSIN KORUNMASI PLANLI ŞEKİLDE OLUR”<br>Anadolu Parsı türünün korunması ile ilgili olarak ise Başkaya “Parsın korunması için dar alanların kesin koruma alanı ilan edilmesi yerine, büyük alanlarda, birbirine bağlı ekosistemlerde yapılacak olan bütün türleri dikkate alan planlı ormancılık, planlı hayvancılık, planlı yaban hayatı yönetimi ve planlı avcılık yönetimi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Anadolu parsı nedir, nerede yaşar?<br><br>Anadolu parsı, Orta Doğu ve Batı Asya'da yaygın olan İran parsının (Panthera pardus saxicolor) Anadolu'da yaşayan bir ırkıdır. Uzun süre ayrı bir pars alt türü olarak kabul edilmiş ve Panthera pardus tulliana adı verilmiş, ancak modern genetik araştırmaların bu türün diğer batı ve orta Asya pars türlerinden genetik olarak çok az farklılık gösterdiğini kanıtlaması üzerine İran parsı alt türlerine eklenmesi görüşü hakim olmuştur.<br><br>Anadolu parsının Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı hala kesinleşmemiştir. Türkiye'de görülen türü İran parsıdır. <br>
Anadolu Parsı'nın Özellikleri<br><br>Boyu 200–250 cm, ağırlığı dişilerde 35–50 kg, erkeklerde 45–70 kg civarındadır. Yaklaşık ömrü 20 yıldır. Çok çevik olan Anadolu parsı, etoburdu ve geyik, yaban keçisi, yaban domuzu, küçük memeliler ve kuşlar gibi hayvanlar av yelpazesini oluştururdu. Anadolu parsı, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamıştır. Doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması parsları insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açmaktadır.<br>
Türkiye'de ortaya çıktı
Nesli tükendi sanılıyordu: Türkiye'de ortaya çıktı
Nesli tükendi sanılan, gizli ve çok güçlü bir yırtıcı olan Anadolu Parsı, termal kameralar ile ilk kez bu kadar yakından ve net olarak görüntülendi. Türkiye'de ortaya çıkan Anadolu Parsı kendini çok iyi saklayabilen bir tür olarak biliniyor.