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LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvurular yarın saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

13:40 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularını uzattı.


Öğrenciler, başvurularını, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirmişti.


Buna göre, 2 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapabilecek.


Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.


Sınav sonuçları, 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.





#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#liselere geçiş sistemi
#merkezi sınav
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