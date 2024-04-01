LGS kapsamındaki merkezi sınava başvurular uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Mart'ta yapılan ülke geneli ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı. Sınavlarda ilk kez öğrencilerin kendi cümleleriyle yazdıkları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular da kullanıldı.