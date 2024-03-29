|
Gündem

YÖK'ten yeni karar: Denklik için şartlar değişti

Yükseköğretim Kurulu yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni düzenlemesini duyurdu. Buna göre; Dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversiteden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS'ye girme şartı da olmayacak.

10:36 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:17 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlere yönelik düzenleme yapıldı.


Yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslar belirlendi.


Bu kapsamda, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.


İlk bindeki üniversitelerin mezunlarına YKS şartı olmayacak

  • Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek. İlk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak. Yani sadece ilk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak.


#YÖK
#üniversite
#Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri A'dan Z'ye sıralandı: 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...