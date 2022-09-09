Lice'de narkoterör operasyonu: Yaklaşık bir buçuk milyon kök hint keneviri ele geçirildi Eren Abluka-34 narko-terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 65 ayrı noktada 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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