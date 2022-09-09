Gündem Licede narkoterör operasyonu Yaklaşık bir buçuk milyon kök hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Lice'de narkoterör operasyonu: Yaklaşık bir buçuk milyon kök hint keneviri ele geçirildi

Eren Abluka-34 narko-terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 65 ayrı noktada 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Licede narkoterör operasyonu: Yaklaşık bir buçuk milyon kök hint keneviri ele geçirildi
​Eren Abluka-34

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon devam ediyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 29’uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

  • -1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi,
  • -337 bin kök skunk bitkisi
  • -54 kg. toz esrar,
  • -216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.


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