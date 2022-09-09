Lice'de narkoterör operasyonu: Yaklaşık bir buçuk milyon kök hint keneviri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon devam ediyor.
Eren Abluka-34 operasyonlarının 29’uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;
- -1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi,
- -337 bin kök skunk bitkisi
- -54 kg. toz esrar,
- -216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.