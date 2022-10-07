Gündem Lise öğrencileri 6 bin sebze fidesini toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı
MERSİN

Lise öğrencileri 6 bin sebze fidesini toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı

Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde tarımsal üretim ve eğitimine önem vermesiyle hareket eden tarım liseleri sahada uygulamalı olarak çalışmalar yapıyor. Bu çerçeve de Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’yle protokol imzalayarak uygulamalı eğitim tarlasına kavuştu.

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Haber Merkezi İHA
Lise öğrencileri 6 bin sebze fidesini toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı
Tarım lisesi üretime geçti, ilk fideler toprakla buluştu.

Ekim için hazırlanan ve damlama sulama sistemi döşenen tarlaya Tarım Lisesi öğrenciler, alanında uzman eğiticilerin de katılımıyla 6 bin adet karnabahar, lahana ve brokoli fidesini toprakla buluşturdu.

Uygulamalı olarak karnabahar, lahana ve brokoli fidelerini ekmeye geldiklerini aktaran öğrencilerden Ümmü Nur Ersoy, "Böyle işlerle uğraşmayı seviyorum. Fideleri diktik büyüteceğiz, toplayacağız ve satacağız. Okul ekonomisine katkı sağlayacağız. Üreteceğiz, inadına üreteceğiz" dedi.
Sahadaki eğitime katılan diğer öğrencilerde, uygulamalı eğitimin daha kalıcı olduğunu belirterek, sahada üretim satış yapacaklarını söyledi.

Bakanlığın son dönemde tarımsal üretime ve eğitimine önem verdiğini anımsatan Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uygulama alanlarının az olması nedeni ile bunu genişletmek istedik. Protokol çerçevesinde öğrencilerin uygulama yapacağı 4 dönümlük alan tahsis edildi. Bu alana toplam 6 bin karnabahar, lahana ve brokoli fidesi dikimi yapıldı. Buradan elde edilecek gelirle döner sermaye oluşturarak bir girdi sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarım lisesi öğrencilerinin faaliyeti için bir arada olduklarını ve öğrencilerin sebze fidelerini toprakla buluşturduğunu belirten Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ise Türkiye’nin çok büyük bir tarım arazisine sahip olduğunu anımsatarak öğrencilerin daha bilinçli tarımı öğrenip uygulayacağını kaydetti.

Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım
GÜNDEM
Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım

Topraksız tarımla başarıya ulaştılar: İhracat için gün sayıyorlar
FOTOĞRAF 39
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kaplıcalarıyla bilinen Kuzuluk Mahallesi'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle 25 dönüm alanda kurulan merkezde nisan ayında domates üretimine başlandı.
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Topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinin kullanıldığı seraya 65 bin fide dikildi. Doğal salkım ve pembenin yanı sıra enjoy, pekbal, eto, vitrin, yeniçeri ve jelibon domates çeşitlerinin yetiştirildiği merkezde ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek, Ar-Ge çalışmaları yapılacak.
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Merkezde domateslerin bakımından toplanması ve paketlenmesine kadar her aşamada 18'i kadın 25 personel çalışıyor.
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl kurulan merkezin model bir proje olduğunu söyledi.

Özellikle salgın döneminde tarımın vazgeçilmez ve her geçen gün yükselen bir değer olduğunun anlaşıldığını ifade eden Yüce, \"Pandeminin ardından yoğun şekilde tabii ki ihtiyaçlar hasıl oldu. Bu ihtiyaçlarımıza bir nebze olsun katkı sağlayabilmek için projeler geliştirdik. Bu projelerin birisi de Seracılık Mükemmeliyet Merkezi.\" dedi.
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Seradaki üretimin esas amacının az maliyetle çok kaliteli ürün elde etmek olduğunu dile getiren Yüce, \"Tarımsal faaliyetlerde bilimi teknolojiyle entegre ederek üretim modelleri oluşturuyoruz. Onlardan biri burası.\" ifadesini kullandı.
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Yüce, 5 ton domates alınan bir araziden topraksız tarımla katbekat fazla ürün alınabileceğine dikkati çekerek, \"Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'deki önemli kurum ve kuruluşlarla tarımsal anlamda iş birliği yaptık, çok da başarılı sonuç aldık. Domatesler yakında kızaracak. İnşallah yakında hasat edeceğiz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun.\" diye konuştu.
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Merkezden sorumlu ziraat yüksek mühendisi Selman Özkan da burada eğitim, Ar-Ge, danışmanlık ve üretim hizmeti verildiğini söyledi.
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Isıtma sisteminde jeotermal enerji kaynağı kullanıldığını belirten Özkan, \"Suyu kullandıktan sonra toprak altına geri basarak bir döngü halinde kullanılmasını sağlıyoruz ve tekrar seramızı ısıtmada kullanıyoruz. Bu döngüde ısınan su, seramızı ısıtıyor ve maliyetlerimizi minimize ederek sağlıklı şekilde üretim yapma imkanı sağlıyor.\" dedi.
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Kuzuluk bölgesinde yer altı kaynaklarının bolca bulunmasının topraksız tarıma imkan sağladığını dile getiren Özkan, çeşit çeşit domates yetiştirdiklerini ifade etti.
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Özkan, serada kullandıkları bombus arılarının en büyük yardımcıları olduğunu belirterek, sera içine bırakılan arıların kimyasal uygulanmadan çiçeklerin tozlanmasını ve döllenmesini sağladığını, böylece daha kaliteli ürün, homojen üretim, sağlıklı ve doğal ürün elde edildiğini anlattı.
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Bölgede bu alanda yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

\"Personelimizi eğitiyoruz, topraksız tarım yetiştiriciliğinde görev almak isteyenlere teknolojiyi, sistemi öğretiyoruz. Mühendis ve mühendis adaylarının topraksız tarım alanında bilinçlenmesini ve bu alanda görev almasını, kalifiye personelin yetişmesini sağlıyoruz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, eğitim, Ar-Ge, danışmanlık, üretim kapsamı ve kurulum tekniği bakımından Türkiye'de ilk proje. Araştırma enstitüleri, üniversitelerimiz ve bilimsel araştırma kurumlarımızın desteğiyle kurulan tesisimizde aynı zamanda eğitim, üretim ve Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Burada elde edilen bilgi, tecrübe, tarımsal üretime katkı sağlayacak, bundan sonraki çalışmalarda bilgi kaynağı oluşturacak.\"
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Topraksız tarımla başarıya ulaştılar: İhracat için gün sayıyorlar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kurulan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğiyle üretilen domatesler, iç ve dış piyasaya sunulacak. Merkezin üretim kapasitesinin beş tonun üzerinde olması bekleniyor.
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