Lise öğrencileri 6 bin sebze fidesini toprakla buluşturarak üretim için ilk adımı attı

Ekim için hazırlanan ve damlama sulama sistemi döşenen tarlaya Tarım Lisesi öğrenciler, alanında uzman eğiticilerin de katılımıyla 6 bin adet karnabahar, lahana ve brokoli fidesini toprakla buluşturdu.

Uygulamalı olarak karnabahar, lahana ve brokoli fidelerini ekmeye geldiklerini aktaran öğrencilerden Ümmü Nur Ersoy, "Böyle işlerle uğraşmayı seviyorum. Fideleri diktik büyüteceğiz, toplayacağız ve satacağız. Okul ekonomisine katkı sağlayacağız. Üreteceğiz, inadına üreteceğiz" dedi.

Sahadaki eğitime katılan diğer öğrencilerde, uygulamalı eğitimin daha kalıcı olduğunu belirterek, sahada üretim satış yapacaklarını söyledi.

Bakanlığın son dönemde tarımsal üretime ve eğitimine önem verdiğini anımsatan Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin uygulama alanlarının az olması nedeni ile bunu genişletmek istedik. Protokol çerçevesinde öğrencilerin uygulama yapacağı 4 dönümlük alan tahsis edildi. Bu alana toplam 6 bin karnabahar, lahana ve brokoli fidesi dikimi yapıldı. Buradan elde edilecek gelirle döner sermaye oluşturarak bir girdi sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Tarım lisesi öğrencilerinin faaliyeti için bir arada olduklarını ve öğrencilerin sebze fidelerini toprakla buluşturduğunu belirten Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ise Türkiye’nin çok büyük bir tarım arazisine sahip olduğunu anımsatarak öğrencilerin daha bilinçli tarımı öğrenip uygulayacağını kaydetti.

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