Gündem Toprağa dokunan gençler Dersimiz tarım
İSTANBUL

Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım

Meslek liselerinde açılan 'Tarım Bölümü'nde ilk dersler başladı. Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de bir yandan teorik bir yandan da toprak üstünde uygulama eğitimleri alıyor. Ziraat mühendisi ve ilçe tarım ve orman müdürünün verdiği derslerde gençlerin ilk öğrendiği konu, hangi ürünün hangi toprakta daha verimli olacağının tespiti.

Abone Ol Google News
Saliha Engin Yeni Şafak
Toprağa dokunan gençler: Dersimiz tarım
Toprağa dokunun gençler.

Tarımda nitelikli iş gücü açığını kapatmak için meslek liselerinde açılan ‘tarım bölümü’ ilk eğitim yılına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı protokolü ile İstanbul’da 7 lisede açılan bölümde öğrenciler, bir yandan teorik ders alıyor diğer yandan da toprak üstünde uygulama yapıyor. O okullardan birisi olan Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını bize açtı.

30 ÖĞRENCİSİ VAR

Bu yıl açılan bölümde 30 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler arasında çiftçi çocukları da var, memur ya da esnaf çocuğu da. Okulda dersleri ziraat mühendisi ve ilçe tarım ve orman müdürü veriyor. Öğrenciler haftada 11 saat alan dersi alıyor. 4 yıl süresince öğrencilere tarla bitkileri, süs bitkileri, tahıllar, aromatik bitkiler, sağlığa yönelik bitkiler, toprağın işlenmesi, toprağı işleme teknikleri, tarım alet makine, tohum üretme, bitkisel üretime hazırlık, tarım alet makine, bitki koruma gibi dersler verilmesi planlanıyor. Okul sıralarında teorik bilgiler alan öğrenciler daha sonra seralarda bu bilgileri tatbik ediyor. Öğrenciler bir ürünün dikilmeden önceki ve sonraki halini, ürünün gelişim ve hasat aşamalarını yerinde görüyor. Öğrencilerin ilk öğrendiği konu ise hangi ürünün hangi toprakta daha verimli olacağının tespiti içen uygulanan topraktan örnek alma.

ÜRETEN NESİL YETİŞTİRECEĞİZ

Okul Müdürü Sakine İzgi, “Devlet okulunda böyle bir imkana kavuşmak bizi heyecanlandırıyor” dedi. Meslek derslerini bizzat kendisi veren Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli de projenin amacının üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Benli, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimizi nasıl eğitiyorsak öğrencilerimize de en az o kadar eğitmeyi amaçlıyoruz. Çocuklar bitkilerin dikildiği tohumdan hasat edilene kadar hangi aşamalardan geçtiğini yakinen takip ediyorlar ve bu periyodu da izlemiş oluyorlar. Bitkisel üretimde hangi aşamalar var, tohum ne ister, su ihtiyacı ve sıcaklık nedir, hangi gazlar zararlıdır, iklim değişikliğinin buna etkileri nelerdir gibi her türlü sahada uygulamayla yerinde görmüş oluyorlar. Bizim amacımız da tarımsal nüfusumuzu gençleştirmek ve gençlerimize tarım bilincini vermek ve üreten bir nesil yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL METODLAR

Dünyadaki kuraklık ve iklim değişikliği ve akabinde pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların tarım alanını ön plana çıkardığını söyleyen Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ise “Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da bilimsel anlama ülkenin tarım politikalarına yön vereceklerini düşünüyoruz. Dünyada artık bu sektörün önü açıldı. Bir sıkıntı bir diğer sektöründe kapısını açıyor. Öğrencilerin temelden yetişmesi çok önemli. Öğrencilerimizin en iyi şekilde modern ve bilimsel tarım anlamında eğitim almaları için her türlü olanakları onlara sunmaya çalışacağız” diye konuştu.

Toprağa dokunmak mutlu ediyor

Bölümün öğrencileri oldukça mutlu ve hevesli.

  • Yağmur Topçu: Tarımın geleceği bizim gibi gençlerde yatıyor. Diğer gençler gibi doktor, öğretmen, mühendis olma hayali varken biz çiftçi olmayı seçtik. Gençlerin daha çok bu alana yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz okul yeni başladı ama topraktan numune almayı öğrendik. Seraya gelince, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım.

  • Ömer Faruk Kurt: Ailem tarıma meraklı ve az çokta olsa tarımla uğraşıyorlar. Çocukluğumdan beri traktör ve toprağa merakım vardı. Öğretmenlerimin tavsiyesiyle geldim bu nedenle onlara minnettarım. İleride ziraat mühendisi olmak istiyorum. Tarıma açılmayan bölgeleri tarıma açmak istiyorum. Toprağa dokunmak beni mutlu ediyor.

  • Elif Sena Kara: Ben köyde yaşıyorum, yaşadığım yer tarıma elverişli ve teşvik edici. Kovid’den sonra tarımın değeri biraz daha anlaşıldı. Artık köyler şehirlerden göç almaya başladı. Seraya ilk geldiğimizde ve toprağa dokunduğumda çok heyecanlandım, kendimi buraya ait hissettim.

  • İrem Fikriye Yavuz: Okulumuza bölümün tanıtımı için gelmişlerdi benim de o sırada ilgimi çekti. Seçtiğim için mutluyum. İleride tarımla uğraşmak ve bu mesleği yapmak istiyorum. Bugün toprağa dokunmak bana huzur verdi. Çevremdeki insanlardan bu bölümü okuduğum için ilgi görüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilan etti: Tarımda yeni bir dönem başlıyor
EKONOMİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilan etti: Tarımda yeni bir dönem başlıyor

Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası
EKONOMİ
Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası

Tarım Kredi Marketlerde yeni indirim başladı: İşte ürünler ve fiyat listesi
FOTOĞRAF 8
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler devam ediyor.

Title
Ekim ayına girilmesi ile beraber bu ay Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler açıklandı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Ekim tarihleri arasında indirime giren ürünlerin listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Title
TARIM KREDİ MARKETLERDEKİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatif kataloğuna göre;

Ankara Armut: 9,90 TL

Elma Golden-Starking: 9,90 TL

AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL
Title
TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL

TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL

ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL

ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL
Title
Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL

Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL

Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL

Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL
Title
TMO Ayçiçek yağı (5 litre) 135 TL

TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL

TKK un (1 kilo): 9,90 TL

TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL

Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
Title
TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay ( 1 Kilo): 59,90 TL

TMO Pirinç (2 Kilo): 27,50 TL
Title
TK Toz Şeker (2 Kilo) 34 TL

TKK Kakaolu Fındık Kreması (500 Gr) 23,90 TL
Tarım Kredi Marketlerde yeni indirim başladı: İşte ürünler ve fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market'ler temel ihtiyaç ürünlerinde Ekim ayında satılacak indirimli ürünleri açıkladı.
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlunun sözleri gündemde: Yakında Ben daha Müslümanım diye yarışacaklar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.