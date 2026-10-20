Ayazağa'da selde mağazayı su bastı: 19 yıllık emek iki dakikada yok oldu

İstanbul Valisi taşkınların ardından uyardı: 17 Ağustos depremi gibi bu felaket de bizim için bir milat olmalı

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Havzası Su Kurulu Toplantısı’nda konuşma yaptı. Vali Gül, "Bu aşamadan sonra nasıl 17 Ağustos depremi bir milat oldu, geçen hafta yaşadığımız taşkınlar da İstanbulumuz başta olmak üzere Marmara için bir milat olması lazım. Bütün rakamlar değişti, bütün beklentilerimiz değişti. Ne zaman nerede akacağını çok kestiremiyoruz. Suyu usulüne uygun depoladığımız, usulüne uygun kanalları ıslah edip usulüne uygun engel olmadığımız müddetçe hiçbir riski yok." dedi.