Ayazağa’da selin bilançosu ağır: Esnaftan TV8’in bulunduğu bölge için inceleme çağrısı

"Yaklaşık 15 milyon lira zararımız var"





Aynı sektörde çalışan Abdullah Avcı da selin araçlarına, makinelerine ve iş yerine büyük zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Dere için çalışma yapılacağının söylendiğini ancak yeterli çalışma görmediklerini savunan Avcı, TV8’in bulunduğu bölgedeki yapılaşmanın taşkında etkili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.





Avcı, "Büyük bir afet yaşadık. Araçlarımız, makinelerimiz, dükkanımız selden dolayı su altında kaldı. Çok mağduruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Dere çalışması yapıyoruz dediler ama hiç yapmadılar. Sürekli bina yapıyorlar. TV8’in orada dere boyuna sürekli bina dikiyorlar. O yüzden buralar doldu taştı. Her yeri patlattı" ifadelerini kullandı.





İş yerindeki makinelerin, ofislerin ve yazıhanelerin zarar gördüğünü aktaran Avcı, "Aşağı yukarı 15 milyon lira gibi bir hasarımız var. Temizlik çalışmalarını kendi çabamızla yaptık, çamurları temizledik. Yıkamak için dışarıdan su getirdik. Elektrikler kesildi, hiçbir iş yapamadık. Kimse bize yardımcı olmadı. Buradan herkes geldi geçti ama kimse bize uğramadı" dedi.



