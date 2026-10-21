Sarıyer açıklarında karaya oturan dev petrol tankeri kurtarıldı
İstanbul Sarıyer'de, ağır hava koşulları nedeniyle Kısırkaya açıklarında karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı BANDA isimli ham petrol tankeri kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda tanker bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldü. Çalışmalara acil müdahale gemisi, römorkörler ve kurtarma uzmanları katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sarıyer'de sürüklenen sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankerinin kurtarılarak yüzdürüldüğünü açıkladı.
15 Ekim'de Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.
"Bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü"
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.
"Kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balık adam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz, Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.