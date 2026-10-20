Ayazağa'da sel felaketinin izleri siliniyor: Yüzlerce hasarlı araç sanayinin yolunu tuttu
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışın sele dönüştüğü Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, su sularına kapılarak ağır hasar alan araçlar için zorlu süreç başladı. Selin ardından yediemin ve otoparklara çekilen otomobiller, araç sahipleri tarafından çekici yardımıyla teslim alınarak tamir ve ekspertiz işlemleri için sanayi sitelerine taşınıyor.
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü.
Park halindeki ve seyir halindeki çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi.
Bölgedeki arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından, selin bıraktığı yıkıcı izler gün yüzüne çıktı.
ÇEKİCİLERLE SANAYİYE TAŞINIYORLAR
Selin ilk günü güvenlik amacıyla otoparklara çekilen otomobillerin teslimatına başlandı. İçleri çamur ve balçıkla dolan araç sahipleri, çekicilerle otomobillerini sanayi sitelerine ve yetkili servislere naklediyor.
Elektronik aksamları tamamen su alan araçlarda ağır mali kayıplar göze çarpıyor.
"İÇİ ÇAMUR DOLU, MUHTEMELEN PERTE ÇIKARTACAĞIZ"
Aracı sel suyuna gömülen mağdur vatandaşlardan Hikmet Özdemir, yaşadığı felaketi şu sözlerle aktardı:
"Evin önünde park halindeki aracım suyla dolmuş. İçi tamamen çamur içinde. Otomatik vites ve bütün elektronik aksamları su aldığı için sanırım kullanılamaz durumda. Çekiciyle servise götürüyoruz ama tamir olacağını zannetmiyorum; muhtemelen plakaları söküp perte çıkaracağız."