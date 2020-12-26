Gündem Londradan tahliye edilen 105 yolcu THY uçağı ile İstanbula geldi
İSTANBUL

Londra'dan tahliye edilen 105 yolcu THY uçağı ile İstanbul'a geldi

Koronavirüs mutasyonu riski nedeniyle İngiltere ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra'dan İstanbul'a ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi. Saat 00.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen uçakta bulunan 105 yolcu, terminalde PCR testi yaptırdıktan sonra yurda giriş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Tahliye edilen yolcular İstanbul'a geldi.
Tahliye edilen yolcular İstanbul'a geldi.

Koronavirüs mutasyonu riski nedeniyle İngiltere ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra'dan İstanbul'a ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi. Saat 00.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen uçakta bulunan 105 yolcu, terminalde PCR testi yaptırdıktan sonra yurda giriş yaptı.
Koronavirüs mutasyonu ve hızla yayılması nedeniyle seferlerin durdurulduğu 3 ülkeden biri olan İngiltere'den Türkiye'ye ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. İki ülkenin yetkili makamlarından alınan izinle öğle saatlerinde İstanbul'dan Londra'ya giden tahliye uçağı, 105 yolcusunu alarak saat 00.15'te İstanbul'a döndü. Terminale alınan yolculara, test merkezinde PCR testi yapıldı. İkamet bilgileri de alınan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı.
THY'DEN YOLCULARA UYARI

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları, daha önce resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanılmıştı.

Türk Hava Yolları Londra'ya tahliye seferleri başlattı
EKONOMİ
Türk Hava Yolları Londra'ya tahliye seferleri başlattı

İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı THY'den uyarı: 7 gün izolasyona girilecek
KORONAVİRÜS
İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı THY'den uyarı: 7 gün izolasyona girilecek
Abone Ol Google News
İlk tahliye uçağı İstanbulda

İlk tahliye uçağı İstanbul'da

​Yolculara PCR testi yapıldı.
Hakkaride huzur var

Hakkari'de huzur var

Terör örgütü PKK'ya bir kişi bile katılmadı.
Bu da İslamofobik çıktı

Bu da İslamofobik çıktı

​CHP'nin “irtica ve laiklik” paranoyası yeniden patladı.
Vali görevini ihmal etti

Vali görevini ihmal etti

Muhsin Yazıcıoğlu davasında mütalaa açıklandı.
Tek harfi değişemez

Tek harfi değişemez

​AK Parti, İBB'nin skandal Şeb-i Arus programını inceliyor.

300 milyonu götürmüşler

300 milyonu götürmüşler

Ceyhan'daki rüşvet operasyonunun detayları ortaya çıktı.
56 saat başladı

56 saat başladı

28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek
Nefret söylemi bağışları vurdu

Nefret söylemi bağışları vurdu

​Son dönemde artan yabancı düşmanlığı Kızılay'ı da etkiliyor.
Trafik yine kilit

Trafik yine kilit

​Hafta sonu yasakları öncesi İstanbul'da manzara aynı.
HDP yayınları Olay TV'nin sonu oldu

HDP yayınları Olay TV'nin sonu oldu

​Cavit Çağlar, televizyonu neden kapattığını açıkladı.
Daha fazla direnemedi

Daha fazla direnemedi

Paşinyan istifaya hazır olduğunu açıkladı.
Türkiye için yaptığı <br>unutulmayacak

Türkiye için yaptığı
unutulmayacak

BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı.
Tüm yolculara zorunlu

Tüm yolculara zorunlu

Son 72 saatte yapılmış test ve karantina kararı.
33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

​Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar.
Hastane yükü azaldı

Hastane yükü azaldı

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.