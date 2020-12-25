Koronavirüs İngiltere ve Danimarkadan gelecek yolculara uyarı THYden uyarı 7 gün izolasyona girilecek
TÜRKİYE

İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı THY'den uyarı: 7 gün izolasyona girilecek

Koronavirüsün İngiltere ve Danimarka'da mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle uçuş seferlerini durduran Türk Hava Yolları gerçekleştirilecek tahliye seferleri öncesi yolcularına uyarılarda bulundu. Şirket, bu ülkelerden İstanbul'da gelecek yolcuların havalimanında PCR testine tabii tutulacağını ve 7 gün boyunca ikamet adreslerinde izolasyona gireceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Konuyla ilgili olarak Tük Hava Yolları resmi internet adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine. Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahat gerçekleştirebilirler. Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7'nci günün sonunda yeniden yapılacak PCR testi negatif çıkması halinde, kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekibi devreye girecek ve durumu yakın takibe alınacak."

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