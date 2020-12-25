İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı THY'den uyarı: 7 gün izolasyona girilecek

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AİHM kararını tanımıyoruz: Milli vicdanda hükümsüzdür

MHP lideri Bahçeli, AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara tepki gösterdi. Bahçeli, “Biz Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin terörist Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz. Hiç kimse bize masal anlatmasın” dedi.