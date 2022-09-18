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İSTANBUL

Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: Şase numaralarını değiştirip piyasaya sürüyorlardı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri lüks otomobillerin şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şase numarası değiştirilmiş 18 lüks otomobil ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon: Şase numaralarını değiştirip piyasaya sürüyorlardı
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, (3) ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.


Otomobillerin değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler; Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda; şase numarası değiştirilmiş 18 otomobil, şase numaratörü, 17 ruhsat, yabancı ülkelere ait 35 otomobil ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Aralarında suç örgütü lideri V.A.'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaza sonrası ilginç görüntü: TIR içinde sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti
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Kaza, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde meydana geldi.
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Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki 06 BDJ 54 plakalı tavuk eti yüklü TIR, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki 10 LB 298 plakalı su yüklü kamyona arkadan çarptı.
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Kazada TIR sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
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Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
Kaza sonrası ilginç görüntü: TIR içinde sıkışan sürücü telefonla konuşmaya devam etti
TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü TIR, su yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR'da sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşması dikkat çekti.

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Cezayı duyunca ikna oldu
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Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 06 MMB 83 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
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Polisin ikazından kaçmak isterken bekçileri geçemeyen sürücü Osman K. (20) ve yanındaki 4 arkadaşı araçtan indirildi. Sürücünün ve arkadaşlarının üst aramasını yapan polis ve bekçiler şahıslarda herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
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Şahısların üst aramasından sonra araç üzerinde arama çalışması yapan bekçi ve polis ekipleri direksiyonun hemen altına gizlenmiş çakar lamba ve siren düzeneği tespit etti.
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Araçta siren ve çakar lamba çıkması üzerine şahısların üzerinde incelemesini artıran ekipler sürücüyü alkol testine sokmak istedi.
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Trafik polisinin getirdiği alkol metreye üflemek yerine sadece yanaklarını şişirerek üflemeyen sürücü bu kez ilginç diyaloğu ile dikkat çekti.
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Alkol metreye üflemeyerek polisi kandırmaya çalışan sürücü polis memurunun defalarca “Üflemiyorsun” demesi üzerine önce parmaklarıyla yanaklarını işaret etti sonra da elleriyle yanaklarını asılarak, “Dudaklarım şişiyor nasıl üflemiyorum ağabey” diye cevap verdi.
Ret cezasını duyunca 1.14 promil alkollü çıktı
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Alkom metreye üflemeyerek polis ekiplerini kardırmaya çalışan genç sürücü ile polisin ilginç diyaloğu gülümsetirken, bir kez daha alkol metreyi uzatan polis memuru bu kez, “Ret çıktısı alırım 2 sene gider ehliyetin” deyince sürücü üflemeye karar verdi.
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Polisleri kandıramayacağını anlayan genç sürücü alkol metreye üflerken, yapılan test sonucunda 1.14 promil alkollü olduğu tesit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Üzerinde çakar düzeneği bulunan araçtan düzenek sökülürken araç, sürücünün alkolsüz arkadaşına teslim edildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı: Cezayı duyunca ikna oldu
Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan uyanık genç sürücü alkolünü gizlemek için polisin uzattığı alkol metreye yanaklarını şişirip üflüyormuş gibi yapıp üflemeyerek polisi kandırmaya çalışırken, polisin ret cezasını duyunca üflemeye karar verdi.

Kocaeli'de gaz paniği: Patlama ihtimaline karşılık mahalleli sokağa döküldü
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Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.
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Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.
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İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.
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Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı.
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Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
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Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
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Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kocaeli'de gaz paniği: Patlama ihtimaline karşılık mahalleli sokağa döküldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu. Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı. Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı.


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