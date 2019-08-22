Ankara'da drone ile lüks villayı izleyen hırsız 4 milyon liralık vurgun yaptı Lüks villayı drone ile günlerce izlemiş: 4 milyon liralık soygun Çankaya'da lüks villadan yaklaşık 4 milyon liralık ziynet eşyası ile bir miktar para çalan zanlı ve 2 iş birlikçi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüphelinin lüks villayı günlerce 'drone' ile izlediği, içeri girdiğinde ilk olarak güvenlik kameraları ile alarm sistemini etkisiz hale getirdiği belirlendi.

Haber Merkezi 22 Ağustos 2019, 10:21 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019, 10:26 AA