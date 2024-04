Maarif'ten Asya açılımı

Altı kıta, 52 ülkedeki okullarıyla ve her yıl dünyanın eğitim alanındaki öncü isimleriyle dünya eğitim gündemini İstanbul Eğitim Zirvelerinde konuşturarak küresel eğitimde ülkemizi merkeze alan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), şimdi de Asya’da iki önemli adım attı. TMV, The Education University of Hong Kong ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, UNESCO iş birliğiyle Hong Kong’da düzenlenen “Eğitimin Geleceği 2024” konulu uluslararası konferansta Türkiye’nin eğitimdeki uluslararası vizyonunu ve Maarif Vakfı’nın eğitimdeki rolünü anlattı.

23-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşen konferans sırasında, TMV Başkanı Akgün ile The Education University of Hong Kong Rektörü Prof. Dr. Chi Kin John Lee ile ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı için Hong Kong’da bir Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, iki kurum arasında eğitimci değişimi programları ve ortak çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor. The Education University of Hong Kong ile Türkiye’deki üniversiteler arasında ortak eğitim programları açılması da gündemde.