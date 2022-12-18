Maden ocağında vagon raydan çıktı: Bir ölü bir yaralı var

Edinilen bilgiye göre, kaza Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında yaşandı. İddialara göre, raydan çıkan vagonun altında kalan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş ve Enver Alagöz yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından müdahale edilerek bulundukları yerden kurtarılan işçiler yerüstüne çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan evli ve bir çocuk babası İhsan Ergünbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ergünbaş’ın yakınları acil servis önünde sinir krizleri geçirdi.

Yaralı işçi Enver Alagöz’ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek ölen ve yaralanan işçilerin durumunu yakından takip etti.

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Hastane morguna kaldırılan maden işçisinin Karabük’ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAF 16 Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü. Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.

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