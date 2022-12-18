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ZONGULDAK

Maden ocağında vagon raydan çıktı: Bir ölü bir yaralı var

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında raydan çıkan kömür vagonunun altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Maden ocağında vagon raydan çıktı: Bir ölü bir yaralı var
Kömür ocağında raydan çıkan vagonun altında kalan 2 işçiden 1'i öldü

Edinilen bilgiye göre, kaza Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında 16.00-24.00 vardiyasında yaşandı. İddialara göre, raydan çıkan vagonun altında kalan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş ve Enver Alagöz yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından müdahale edilerek bulundukları yerden kurtarılan işçiler yerüstüne çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan evli ve bir çocuk babası İhsan Ergünbaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ergünbaş’ın yakınları acil servis önünde sinir krizleri geçirdi.

Yaralı işçi Enver Alagöz’ün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş hastaneye gelerek ölen ve yaralanan işçilerin durumunu yakından takip etti.

Hastane morguna kaldırılan maden işçisinin Karabük’ün Yenice ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
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Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi.
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Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.
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Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.

Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Bizi yaktınız memur bey
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Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.
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İnegöl den Alanyurt’a seyreden sürücü Suat Y.(37), yönetimindeki 16 APG 993 plakalı otomobilini, aynı yöne kendi aracıyla seyir halinde olan polisin aracının üzerine sürdü.
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Polis, manevra yaparak kazayı önledi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.
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İhbar üzerine meslektaşları da polis otolarıyla sürücüyü durdurmak istediler. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu, 16 APG 993 plakalı otomobil Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde durduruldu.
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Sürücünün aracı polis ekiplerince arandı. Sürücü Suat Y. Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı? dedi.
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Yapılan alkol testi sonucu sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.
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Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 Bin 674 TL cezai işlem uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücü: Bizi yaktınız memur bey
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine gitmekte olan polisin önüne aracını sürüp kaçan sürücünün 2.30 promül alkollü olduğu tespit edildi. Kovalamacada yakalanıp "Bizi yaktınız memur bey" diyen sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.


Evimi yaktımitfaiyeye haber verin

'Evimi yaktım
itfaiyeye haber verin'

İstanbul Pendik'te yangın paniği.
Bizi yaktınız memur bey

'Bizi yaktınız memur bey'

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Bariyerlereok gibi saplandı

Bariyerlere
ok gibi saplandı

Kaçan sürücü geri gelip ambulansa bindi.
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