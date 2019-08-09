Maden sahalarına 9 milyon fidan

Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen, CHP’li vekiller ile hükümet karşıtlarının eylem sahasına dönen Çanakkale’deki altın ve gümüş arama çalışmalarına ilişkin ortaya atılan “Kazdağlarında 195 bin ağaç kesildi”, “Atikhisar barajı suyu kirletiliyor”, “Siyanürle maden aranacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirlenmişti. Başını CHP’li milletvekillerinin çektiği, manipülasyon yaparak kamuoyunu yanlış yönlendiren provokatörlerin iddiaları yalan çıkarken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı” ile orman alanları içerisinde bulunan işletilmesi tamamlanmış maden sahalarını rehabilite ederek tabiata kazandırdığı öğrenildi.

5 BİN 800 HEKTAR ALAN İYİLEŞTİRİLDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2008 yılına kadar maden sahalarında faaliyetin sona ermesinden itibaren sadece ağaçlandırma yapılırken, 4 Ocak 2008 itibarıyla yapılan çalışmaların daha kapsamlı rehabilitasyon projelerine dayalı olarak yürütülmesi kararı alındı. 2014-2018 yılları arasında uygulanan eylem planı ile orman bölge müdürlüğü sınırları içindeki işletilmesi tamamlanmış toplam bin 628 maden sahası, 5 bin 805 hektar alan rehabilite edildi. Eylem planı ile 2014’te 581, 2015’te 871, 2016’da bin 161, 2017’de bin 451 ve 2018’de bin 741 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Arazi yapısını göre 1 hektar alana bin ila bin 500 arasında fidan dikildi. Toplamda 9 milyona yakın fidan maden sahalarında toprakla buluştu.

ENDEMİK TÜRLER KORUNUYOR

Yeni bir maden sahası belirlendiği zaman bakanlığa bağlı ekipler sahada çalışma yaparak, flora, fauna ve korunması gereken lokal endemik türleri tespit ederek, bunların nakli veya işletme öncesi taşınması ile alakalı planlamalar yapıyor. Bakanlığa bağlı ekipler maden faaliyeti biter bitmez sahada flora-fauna, topografya, jeoloji, iklim, toprak, hidrojeoloji, erozyon gibi özellikler yönünden çalışma yaparak sahanının durumunu ve nasıl bir rehailitasyon uygulanacağını belirliyor. Maden arama sahasındaki faaliyet öncesinde bulunan ekolojik profilin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılarak saha en kısa zamanda iyileştiriliyor.

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Üç farklı rehabilitasyon

Maden sahalarının rehabilitasyonu çerçevesinde bakanlık tarafından, maden sahasında yapılan çalışmalara göre 3 farklı rehabilitasyon türü kullanılıyor. Toprak ve bitki örtüsünün yok olduğu ve arazide bozulmaların meydana geldiği açık ocak madenciliğinin yapıldığı geniş alanlarda maden işletmesi faaliyetlerini sürdürürken çıkan toprak depolanıyor. Daha sonra faaliyet bitince depolanan toprak sahaya serilerek rehabilitasyon yapılıyor. Bir başka rehabilitasyon türü olarak elekrtik akımı yoluyla toprak içinde bulunan ağır metaller elektroliz yöntemiyle ayrıştırılıyor. Rehabilitasyon çalışmalarının üçüncüsü ise kirlenmiş toprağın bitkiler kullanılarak temizlenmesi. Özellikle ağır metal içeren maden sahalarının rehabilitasyonunda topraktan bünyelerine ağır metalleri çekebilen, üst kısmında depolayan, köklerinde tutabilen, yeşil kısmına ulaştırabilen bitkiler kullanılıyor. Bu alanlarda dikilen veya ekimle yetiştirilen bitkiler, kirleticileri bünyelerinde tutarak bunların erozyon, rüzgâr, yağış, sel vb. etrafa yayılmasını önleyerek çevreyi koruyor.