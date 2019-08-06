Gündem Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz
ANKARA

Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz

AK Parti Sözcüsü Çelik Kaz Dağları ile ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada gündem haline gelen Kaz Dağları iddialarına ilişkin açıklamalarda bulununa Çelik, Çevre meseleleriyle ilgili çok yüksek bir hassasiyete sahip olduklarının altını çizdi.

Sözcü Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kesilen ağaçlar başka bir alana dikilmiştir"

  • Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir.

Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir.

"İzinler iktidarımız öncesinde verilmiş"

Kaz Dağlarında altın arama izinleri iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin tüm çevre meseleleriyle ilgili büyük hassasiyete sahiniz
OYNAT 03:38
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin tüm çevre meseleleriyle ilgili büyük hassasiyete sahiniz
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ''Yer Kaz Dağları değil, söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktadır. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor. Bütün işlemlerin ÇED raporuna uygun olmasını takip edeceğiz. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir. Bilgilendirme başladı, yoğun bir şekilde devam edecek. İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış'' dedi.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin ekseni orası yada burası değil Ankara'dır
OYNAT 04:08
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin ekseni orası yada burası değil Ankara'dır
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır. Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler. Türkiye milli çıkarları için Asya'da da yerini alacaktır'' ifadelerini kullandı.

Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretmelidir
GÜNDEM
Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretmelidir

Yüksek hassasiyete sahibiz

Yüksek hassasiyete sahibiz

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Kaz Dağları iddialarına yanıt verdi.
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