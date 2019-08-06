Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz
AK Parti Sözcüsü Çelik Kaz Dağları ile ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyada gündem haline gelen Kaz Dağları iddialarına ilişkin açıklamalarda bulununa Çelik, Çevre meseleleriyle ilgili çok yüksek bir hassasiyete sahip olduklarının altını çizdi.
Sözcü Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:
"Kesilen ağaçlar başka bir alana dikilmiştir"
Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir.
Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir.
"İzinler iktidarımız öncesinde verilmiş"
Kaz Dağlarında altın arama izinleri iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.