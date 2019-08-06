Kaz Dağları konusunda çok yüksek hassasiyete sahibiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin tüm çevre meseleleriyle ilgili büyük hassasiyete sahiniz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ''Yer Kaz Dağları değil, söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktadır. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor. Bütün işlemlerin ÇED raporuna uygun olmasını takip edeceğiz. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir. Bilgilendirme başladı, yoğun bir şekilde devam edecek. İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış'' dedi.



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