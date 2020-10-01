Makine Mühendisi adayı Şeyma'ya 28 Şubat uygulaması: 'Başörtünü çıkarırsan çalışabilirsin'

Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Şeyma Bakan (24), staj için Bursa’da faaliyet gösteren bir otomotiv firmasına başvurdu. Bakan, bir süre sonra firma yetkilileri tarafından görüşmeye çağırıldı. 23 Eylül tarihinde firmaya giden Şeyma Bakan, insan kaynakları yetkilisiyle görüştü. Şeyma Bakan, görüşme yaptığı insan kaynakları yetkilisinin, kendisine, 'Firmanın üretim bölümünde iş güvenliği açısından başörtülü kimseyi çalıştırmıyoruz. Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' yanıtını aldığını öne sürdü.

Şeyma Bakan, yetkilinin söylediklerinin ardından görüşmeyi sonlandırarak, firmadan çıktı. Bu duruma üzülen Bakan, yaşadıklarını ailesi ve avukatıyla paylaştı. Bakan ve avukatı, bugün Bursa Adliyesi’ne gelerek, firmanın bağlı olduğu holdingin Yönetim Kurulu Başkanı H.M.O. ve firmanın insan kaynakları yetkilisi G.Y.M. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122'nci maddesinde yer alan 'Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin işe alınmaması’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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'BAŞÖRTÜSÜYLE ÇALIŞMAZSAM STAJIMI YAPACABİLEĞİM SÖYLENDİ'

Staj görüşmesini anlatan Şeyma Bakan, “Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmayla staj görüşmesi yaptım. Telefonda olumlu geçti, fakat yüz yüze görüşmek istedim. 23 Eylül’de görüşmeye gittiğimde başörtülü olduğum fark edildi. Daha sonra bir toplantı odasında görüşme yapmaya devam ettik. Bu görüşme 30-40 dakika kadar sürdü. Başörtülü çalışan kabul etmediklerini, fakat başörtüsüyle çalışmamak koşuluyla da stajımı tamamlayabileceğim söylendi. Aşağılayıcı ses tonuyla konuşulması beni çok rahatsız etti. Firmadan içeriye girdiğim andan itibaren yüzüme şaşkın bakışların ve davranışların olduğunu sezdim. İnsan kaynakları yetkilisiyle bir toplantı odasına alınmam ve tedirgin şekilde devam eden konuşmalar beni çok zor durumda bıraktı. Aşağılayıcı ses tonu beni çok üzdü. Görüşme sırasında kendimi huzursuz hissettim. Başörtülü çalışan olduğunu görmedim. Sadece başörtüsü değil, farklı ayrımcılıkların da yapılması, kişinin aşağılanması ve demorilize edilmesi doğru değil” dedi.

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Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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'BAŞÖRTÜNÜ ÇIKARIRSAN ÇALIŞABİLİRSİN DİYE İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ'

Şeyma’nın toplantı odasında uzun süre başörtüsünü çıkararak çalışması konusunda ikna edilmeye çalıştığını söyleyen Avukat Rıfat Bakan, “Biz suç duyurusuyla oldukça zor ve cesaret isteyen bu olayı yaparak, öncü olalım ve bunu ifşa edelim ki benzeri yerler varsa bunlar açığa çıksın dedik. Etraftan konuyla ilgili dolu dolu haber almaya başladık. Buradaki zorluk şu, bir yerde dini inancınız diğer tarafta ekmek paranız ve bu ikisi arasında tercih yapmak zorunda bırakmak. Gerçekten acı verici bir durum ve bu zulmü yapanlar açısından da gerçekten çok aşağılık bir tutumdur. Sadece başörtüsüyle ilgili değil. Yani din, dil, ırk, cinsiyet aslında diğer fiziksel özellikler de olabilir. Toplantı odasına alıyorlar, ısrarla başörtüsünü çıkarıp ancak çalışabileceğini söylüyorlar. Neden diye sorulduğunda iş güvenliği cevabını alıyorlar. Kızımız da başörtülü olması iş güvenliği açısından daha korunaklı olduğunu söylüyor ve bize bu öğretildi diyor. Bizim işletme politikamız böyle deyip çıkılıyor. Başörtünü çıkarıp burada çalışabilirsin diye uzun süre ikna edilmeye çalışılıyor. Bu çok kötü bir olay, sadece staj için gitmişti. Ama aynı iş yerinde biliyorum ki, mecbur kaldığı ve ekmek parası için orada başörtüsünü açıp çalışan insanlar var. Bu aşağılık bir durum. İnsanları inançlarından dolayı ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Bu hem anayasamızda hem de ceza kanununda suç olarak var. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Suç duyurumuzda bulunduk” diye konuştu.

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Firma yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.