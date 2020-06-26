"Başörtüsü yasağını kaldırmak cumhuriyete meydan okumaktır" diyen CHP'li İnce'den yeni çıkış: AK Parti'den önce başörtüsü sorunu yoktu

CHP'nin 2018 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan ve kaybeden Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı giriştiği kurultay yarışından da mağlup çıktı.

GÜNDEM Muharrem İnce: Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik

CHP'li İnce bu kez başörtüsü çıkışıyla gündemde

Parti içinde aktif görev verilmemesi nedeniyle sık sık CHP'lilere sitemde bulunan İnce, son yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

GÜNDEM Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir

AK Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!

İnce'nin sözlerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ti'ye alarak cevap verdi.

İlk esprisi galiba!

Ama olsun, son cümlesiyle ekteki ifadelerini görünce; gelinen yer büyük başarı!!!👏 https://t.co/ieFbpuD6jF pic.twitter.com/fj0d4dE8jN — Bülent TURAN (@turanbulent) June 25, 2020

Başörtüsü yasağının kalkması cumhuriyete meydan okumaktır

Oysa İnce başörtüsü konusunda 25 Eylül 2014'te yaptığı konuşmada, "Hükümetin temel eğitim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakma kararı, aymazlıktan öte bu sürecin bilinçli biçimde geliştirildiğinin örneklerinden biri olmuştur. Aldığınız karar Cumhuriyet'e meydan okumaktır" demişti.

GÜNDEM İnce işgalciler gibi

OYNAT 01:06 Muharrem İnce başörtüsü hakkında bakın neler demiş Muharrem İnce mitinglerde başörtüsüyle hiçbir sorunu olmadığını söylerken daha önce yaptığı başörtüsü karşıtı açıklamalar izleyenleri hayrete düşürüyor. Sosyal medyada yayınlanan bir video paylaşım rekorları kırdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Çocukların camiye gitmesi suçtur

6 Aralık 2005 tarihinde de, öğrencileri camiye götürmesinin devletin laik niteliğine eğitim yoluyla saldırı olduğunu iddia ederek "Bu suçtur. Çünkü bu tür etkinlikler öğrenciyi dini inançlarını açıklamaya zorlamaktır. Velileri öğretmen ve okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum" demişti.