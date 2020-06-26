"Başörtüsü yasağını kaldırmak cumhuriyete meydan okumaktır" diyen CHP'li İnce'den yeni çıkış: AK Parti'den önce başörtüsü sorunu yoktu

CHP'nin 2018 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan ve kaybeden Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı giriştiği kurultay yarışından da mağlup çıktı.
CHP'li İnce bu kez başörtüsü çıkışıyla gündemde
Parti içinde aktif görev verilmemesi nedeniyle sık sık CHP'lilere sitemde bulunan İnce, son yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İnce, şu ifadeleri kullandı:
AK Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!
İnce'nin sözlerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ti'ye alarak cevap verdi.
İlk esprisi galiba!
Ama olsun, son cümlesiyle ekteki ifadelerini görünce; gelinen yer büyük başarı!!!👏 https://t.co/ieFbpuD6jF pic.twitter.com/fj0d4dE8jN
İlk esprisi galiba!
Başörtüsü yasağının kalkması cumhuriyete meydan okumaktır
Oysa İnce başörtüsü konusunda 25 Eylül 2014'te yaptığı konuşmada, "Hükümetin temel eğitim kurumlarında başörtüsünü serbest bırakma kararı, aymazlıktan öte bu sürecin bilinçli biçimde geliştirildiğinin örneklerinden biri olmuştur. Aldığınız karar Cumhuriyet'e meydan okumaktır" demişti.
6 Aralık 2005 tarihinde de, öğrencileri camiye götürmesinin devletin laik niteliğine eğitim yoluyla saldırı olduğunu iddia ederek "Bu suçtur. Çünkü bu tür etkinlikler öğrenciyi dini inançlarını açıklamaya zorlamaktır. Velileri öğretmen ve okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum" demişti.