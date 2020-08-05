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Gündem 52lik depremden sonra Malatyada korkunç görüntü 3- 5 santimlik yarıklar oluştu
MALATYA

Malatya haberleri: 5.2'lik depremden sonra Malatya'da korkunç görüntü: 3- 5 santimlik yarıklar oluştu​

5.2'lik depremden sonra Malatya'da korkunç görüntü: 3- 5 santimlik yarıklar oluştu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. Bölgede incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor.
Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor.

Malatya Pütürge'de dün saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, sarsıntıyla birlikte kentte büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen 33 artçı sarsıntı meydana geldi.

Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Evler depremde hasar gördü.

Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle yarıkların oluştuğu görüldü. Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. Taşmış'ta yaşayanlar, depremden sonra bu yarıkların oluştuğunu, çatlakların dağın ucundan Şiro Çayı'na kadar uzandığını söyledi.

Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu oluştu
OYNAT 00:46
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem anında toz bulutu oluştu
Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge ilçesine bağlı Aşıktarla mahallesinde deprem anında oluşan toz bulutu görüntülendi.


Evler depremde hasar gördü.

AĞIR HASARLI 6 BİNA YIKILACAK

Bölgede incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremde, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Evler depremde hasar gördü.

5 ÇADIR KURULDU

5.2'lik depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Pütürge'de daha büyük bir depremin olabilmesi korkusuyla evlerine girmekten korkan vatandaşlar, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde kurulan çadırına geri döndü. Kent merkezine 75 kilometre olan ve 14 bin nüfusu bulunan Pütürge'de AFAD ekipleri tarafından 5 çadır kuruldu.

Evler depremde hasar gördü.

Evler depremde hasar gördü.

Evler depremde hasar gördü.

Evler depremde hasar gördü.
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