Malatya'da kurtlar çobanların korkulu rüyası oldu: 24 küçükbaş hayvanı telef ettiler

Kalecik Mezrasında hayvancılık yapan Bekir Ağçoban yaptığı açıklamada, “Koyun ve keçilerimize kurtlar saldırdı. Akşam hayvanları otlaktan eve getirirken, sayıları tahmini 4 ila 5 civarı kurt sürüsü koyun ve keçilere saldırdı." dedi.

Saldırıdan ürken koyunların bölünerek kaçtığını söyleyen Ağçoban, "Gece boyu aramalar sonuç vermedi. Sabah gün ağarmasıyla birlikte bir kısmı bulunsa da, 24 koyun ve keçinin kurtlar tarafından parçalanan ölülerine rastlandı. 6 tane kayba ulaşılamadık. Kayıpların ise tamamen kurtlar tarafından yendiği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

KURTLAR ÇOBANLARIN KORKULU RÜYASI OLDU

Ağçoban, bölgede kurt sayısının arttığına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kurtlar, çobanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Güzel Köyde 4 koyun yedikleri, Kalecik te ise Mustafa Karakaş’ın koyunlarına saldırdıkları Karakaş‘ın dikkati sayesinde erken fark edilerek, kurtların uzaklaştıklarını öğrendik. Kurtlara bölgemizde bir çare bulunmalıdır”