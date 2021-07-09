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MALATYA

Malatya'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Malatya kaza: Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole devrildi.


Kaza, öğle saatlerinde, Kozluca mevkisinin Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya yönüne giden Veysel Borçbitiren (65) yönetimindeki 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsünün sağ ön lastiği patladı.

Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı.
DHA
Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı.

15 YOLCU YARALANDI

Borçbitiren'in kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı.
DHA
Kazada, araçtaki 15 yolcu yaralandı.

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Veysel Borçbitiren'in, kaza yerindeki ifadesinde, sağ ön lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolünden çıktığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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