Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var

Olay, saat 03.15 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu üzeri Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar istikametinde seyir halinde olan Sinan Doğan yönetimindeki 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere vurarak kaza yaptı.

Arkasından gelen Gökhan Akyüz idaresindeki 34 TAN 69 plakalı taksi ile bir motosiklet sürücüsü kazayı görerek yardım etmek için emniyet şeridinde durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Emre Çakır idaresindeki 06 TR 470 plakalı otomobil, kazaya yardım için emniyet şeridinde duran taksi ve motosiklete çarptı. Kazada, Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, "Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk." diye konuştu.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde sıkışan Sinan Doğan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 10 Kaza, dün Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi. Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor. Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada: Önce vatandaşa ardından dükkana çarptı İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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