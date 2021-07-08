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İSTANBUL

Yardım ederken az kalsın canlarından oluyorlardı: Beş yaralı var

Beylikdüzü’nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı. Üç otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haberleri: Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar
Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar.

Olay, saat 03.15 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu üzeri Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar istikametinde seyir halinde olan Sinan Doğan yönetimindeki 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere vurarak kaza yaptı.

Arkasından gelen Gökhan Akyüz idaresindeki 34 TAN 69 plakalı taksi ile bir motosiklet sürücüsü kazayı görerek yardım etmek için emniyet şeridinde durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Emre Çakır idaresindeki 06 TR 470 plakalı otomobil, kazaya yardım için emniyet şeridinde duran taksi ve motosiklete çarptı. Kazada, Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, "Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk." diye konuştu.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde sıkışan Sinan Doğan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada: Önce vatandaşa ardından dükkana çarptı
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Kaza, dün Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
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Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi.
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Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor.
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Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor.
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Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada: Önce vatandaşa ardından dükkana çarptı
İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da korkunç kaza: Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
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Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Kerim Kabak (44) yönetimindeki 35 NGY 87 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ile yan yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplanarak yönlendirme levhasına çarptı.
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Sürücü Kabak, sıkıştığı kamyonda çıkan yangında, şoför kabininde yanarak hayatını kaybetti.
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İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve AKS ekipleri yangını söndürürken, ekipler sürücü Kabak’ın cansız bedenini çıkardı.
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Kazanın şiddetiyle yön levhaları devrilirken, kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.
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Olay yerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlamaya karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Savcının incelemesinin ardından Kerim Kabak’ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Title
Turgutlu'da bariyerlere çarpan kamyon alev aldı, sürücü yanarak hayatını kaybetti
Manisa'da korkunç kaza: Alev alan kamyonun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, üst geçit ile yan yolu ayıran bariyere hızla çarpan kamyonun sürücüsü Kerim Kabak (44), sıkıştığı aracın alev alarak yanması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
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