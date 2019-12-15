Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan 'polise silahlı saldırı düzenlendiğine' ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan 'polise silahlı saldırı düzenlendiğine' ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Baruş: "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 15 Aralık 2019, 08:07 Son Güncelleme: 15 Aralık 2019, 08:15 AA