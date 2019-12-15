Gündem Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan polise silahlı saldırı düzenlendiğine ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı
MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan 'polise silahlı saldırı düzenlendiğine' ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medyadan 'polise silahlı saldırı düzenlendiğine' ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Baruş: "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası üzerine açıklama yapıldı.
Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, sosyal medyada Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğine yönelik paylaşımların bulunduğunu söyledi.

Bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Baruş, "Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevre nöbetçisi tarafından binayı gözetlediği düşünülen bir kişinin görülmesi üzerine caydırma amacıyla havaya ateş açılmıştır. Herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Şüpheli şahısı arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

İHA
Malatya Valisi Aydın Baruş, Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına silahlı saldırı yapıldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bu arada polis ekipleri Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binası çevresinde arama tarama çalışması yürütüyor.

İHA
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı iddiası güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Türkiye meydan okuyor: Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı
DÜNYA
Türkiye meydan okuyor: Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı

Ordu’da şaşkınlık veren olay: Terör estiren sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti
GÜNDEM
Ordu’da şaşkınlık veren olay: Terör estiren sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti
Libya için karar anı

Libya için karar anı

​Mehmetçik bölgeye giderse dengeler değişecek.
1 haftada 2 zirve

1 haftada 2 zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek.
IMF lobigörevi vermiş

IMF lobi
görevi vermiş

​İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF ile yapılan gizli görüşmenin sırrı çözüldü.
100 bin işçi<br>işinden olacak

100 bin işçi
işinden olacak

​CHP'li belediyeler 1 Ocak'ta işçi kıyımına hazırlanıyor.
Sadece Türkiye<br>sahip çıkıyor

Sadece Türkiye
sahip çıkıyor

​Kayseri'de Çin işkencesi protesto edildi.
EYP'li tuzak<br>sizin işiniz

EYP'li tuzak
sizin işiniz

​YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye karşıtı algı operasyonuna soyundu.
Kaçacak yerleri yok

Kaçacak yerleri yok

​İl binasını kapatıp kaçan HDP'liler dün geri döndü.
İHA’lara yeni yuva

İHA’lara yeni yuva

​Türkiye Libya sonrası KKTC ile de stratejik bir adım attı.
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

FETÖ'cüler Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında bedelle kaçırılmış.
BMW'yi güvensiz<br>ilan ederiz

BMW'yi güvensiz
ilan ederiz

Yaşanan krizde Almanya, Çin ile ABD arasında kaldı.
Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

​16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük kişiler için geçerli olacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı.
Telekom'da son dakika sürprizi

Telekom'da son dakika sürprizi

​G.Saray son dakikada yediği golle Ankaragücü ile berabere kaldı.
Boğaziçi'ni <br>kurtarma projesi

Boğaziçi'ni
kurtarma projesi

Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması.
Muhalefeti <br>susturan cevap

Muhalefeti
susturan cevap

Bakan Varank, Meclis'te demokrasi dersi verdi.
Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İki ülke arasında ​birçok alanda adım atılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.