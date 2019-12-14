Dünya Türkiye meydan okuyor Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı
AVRUPA

Türkiye meydan okuyor: Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı

Doğu Akdeniz enerji sahalarındaki işgallere izin vermeyen Türkiye, İsrail Enerji Bakanlığına bağlı enstitünün BAT GALIM isimli araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdı. Türk donanmasının uyarısı ile Ben-Gurion Üniversitesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi araştırmacılarının olduğu gemi çalışmalarını durdurarak bölgeden uzaklaştı. İsrail basınına göre Türkiye bölgede meydan okuyor ve ev sahibi olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri tatbikatından bir fotoğraf.
Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri tatbikatından bir fotoğraf.

Türk Donanması, Doğu Akdeniz enerji sahalarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı ihalelerle işgal hamlelerine izin vermedi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan GKRY tarafından işgal planlarına sahne olan Doğu Akdeniz havzasında, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması kapsamında, İsrail Enerji Bakanlığına bağlı enstitünün BAT GALIM isimli araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdı.

Rumların, KKTC’yi yok sayarak tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge sahasındaki enerji parsellerinde başlattığı araştırma ve sondaj faaliyetleri bir kez daha Türk Donanmasına takıldı. Türk donanmasına ait gemiler, İsrail araştırma gemisinin bölgeyi derhal terk etmesini ve araştırmaya devam etmemesini istedi. Araştırmalarını durduran İsrail gemisi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye meydan okuyor

  • Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Yunanistan, GKRY, İsrail ve Mısır'ın planlarını suya düşdürdü. Avrupa'ya doğalgaz boru hattı projeleri için artık Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kalacaklar. İsrail basınına göre Türkiye bölgede meydan okuyor ve ev sahibi olduğunu gösteriyor.

Mavi Vatan Tatbikatı'nda havadan gelen saldırılar vuruldu
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Mavi Vatan Tatbikatı'nda havadan gelen saldırılar vuruldu
Türk Donanmasının tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının üçüncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti.


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