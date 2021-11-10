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MALATYA

Malatya’da çöken binada arama çalışmaları sona erdi

Malatya’da çöken 2 katlı binanın enkazında 9 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Göçüğün ilk başında kurtarılan 13 kişi dışında enkazda başka kimseye rastlanılmadı.

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Haber Merkezi İHA
Malatya’da çöken binada arama çalışmaları sona erdi
Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akşam, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması yoğun şekilde sürdü. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları 9 saatlik çalışmanın ardından sona erdi.

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.

İHA

İş makinelerinin yardımı ile enkazda arama yapan arama-kurtarma görevlileri zaman zaman sessizlik sağlayarak ortam dinlemesi gerçekleştirdi. Kurtarma köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları gece yarısına kadar sürdü.

Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve STK'lerden toplam 447 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

İHA

ENKAZ ALTINDA KİMSEYE RASTLANILMADI

Vinç yardımı ile kaldırılan beton blokların altları da titizlikle aranızken, enkaz altında kimseye rastlanılmadı.

Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri de enkaz alanında inceleme yaptı.

İHA

"İTFAİYE OLAY YERİNE 1,5 DAKİKADA ULAŞTI"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin enkazda çok iyi iş çıkardığını vurgulayan Katipoğlu, itfaiyenin ihbardan 1,5 dakika sonra olay yerine ulaştığına dikkati çekti.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.<br><br>
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Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
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Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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AFAD: Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir.
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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

İzin ve istirahatteki tüm itfaiye ekiplerin enkaz kurtarma çalışmalarına dahil edildiğini belirten Katipoğlu, şöyle konuştu:

  • "Olayın ilk 15 dakikasında enkazda bulunan 13 yaralı kardeşimize itfaiye ekiplerimiz ulaştı. Sonrasında diğer ekipler UMKE ve AFAD ile koordinasyonlu şekilde çalıştık. Malatya itfaiyesinden 150, belediyemizin diğer birimlerinden de 150 kişi desteğe geldi. İş makinelerimiz olay yerinde sabaha kadar enkaz kaldırmaya devam edecek. En güzel yanı can kaybının yaşanmaması ve arkadaşlarımızın olay yerine çok hızlı ulaşmasıdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkazdaki molozların kaldırılması için çalışma başlatırken, çevre illerden takviye gelen AFAD ve sağlık görevlileri de arama çalışmaların tamamlanması ile normale döndü.

ENKAZDAN YARALI KURTARILAN 13 KİŞİDEN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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