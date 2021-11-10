​Kolonlar mı kesildi?

Malatya’nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir bina, dün 16.50’de çöktü. Giriş katında dükkanlar, üst katında kahvehane bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2’si ağır 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.
3 KİŞİ KENDİ ÇIKTI
Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin sebebine ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 10 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını, 3 vatandaşın da kendi imkanlarıyla çıktığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumu ağır.
İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner çöken binanın altındaki pideci ve tavukçunun birleştirilmesi çalışması yapıldığını ve kolonun kesilmesi sonucu binanın çöktüğünün iddia edildiğini belirtti. Belediye, tadilat için kendilerine bir başvuru olmadığını açıkladı.
Binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen iş yeri sahibi H.D., hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.
Erdoğan bilgi aldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.