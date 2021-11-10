Kolonlar mı kesildi? Malatya’da alt katı pideci ve tavukçu, üst katı kahvehane olan iki katlı bina çöktü. Enkaz altındaki 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 50 yıllık binanın alt katındaki iki dükkanın birleştirilmesi için kolonların kesildiği iddia edildi. Belediye ise tadilat için kendilerine bir başvuru olmadığını açıkladı. Dükkanlardan birinin sahibi gözaltına alındı.



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