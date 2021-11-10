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MALATYA

Kolonlar mı kesildi?

Malatya’da alt katı pideci ve tavukçu, üst katı kahvehane olan iki katlı bina çöktü. Enkaz altındaki 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 50 yıllık binanın alt katındaki iki dükkanın birleştirilmesi için kolonların kesildiği iddia edildi. Belediye ise tadilat için kendilerine bir başvuru olmadığını açıkladı. Dükkanlardan birinin sahibi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kolonlar mı kesildi?
Malatya'da iki katlı bina çöktü.

Malatya’nın merkez Yeşilyurt ilçesinde Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 2 katlı bir bina, dün 16.50’de çöktü. Giriş katında dükkanlar, üst katında kahvehane bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 2’si ağır 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

3 KİŞİ KENDİ ÇIKTI

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin sebebine ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 10 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını, 3 vatandaşın da kendi imkanlarıyla çıktığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumu ağır.


İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner çöken binanın altındaki pideci ve tavukçunun birleştirilmesi çalışması yapıldığını ve kolonun kesilmesi sonucu binanın çöktüğünün iddia edildiğini belirtti. Belediye, tadilat için kendilerine bir başvuru olmadığını açıkladı.

Binanın alt katında tadilat yaptığı öğrenilen iş yeri sahibi H.D., hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınarak Emniyet’e götürüldü.

Erdoğan bilgi aldı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.<br><br>
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Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
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Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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AFAD: Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir.
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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.


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