Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir tünelin içinde meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Doğanşehir ilçesi
Erkenek Tüneliiçinde yaşandı.
Minibüs kaldırıma çarptı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Malatya yönüne seyir halinde olan Ş.O. yönetimindeki 21 AAU 478 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içindeki kaldırıma çarptı.
Tek taraflı kazada araçta yolcu olarak bulunan M.E.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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