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MALATYA

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak dehşet anlarını anlattı: Çok korktum öleceğimi düşündüm

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan İbrahim Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü" dedi. Uçak, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Malatyada çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak dehşet anlarını anlattı: Çok korktum öleceğimi düşündüm
İbrahim Uçak, enkazdan çıkarılmıştı.

Ayağı kırılan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ameliyat edilen 52 yaşındaki İbrahim Uçak, enkaz altında ve çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Uçak, oyun oynamak için arkadaşlarının yanına, yani yıkılan binanın üst katında bulunan oyun salonuna gittiğini söyledi.

Oyun salonuna girdikten ve arkadaşlarıyla oyun oynadıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü. Bacağımın üstünde bir beton parçası vardı, o nedenle ayağım kırılmış. Ayrıca enkaz altında boşluk bir yerdeydim, dışarıyı görebiliyordum, çıkabilirdim ama ayağım kırık olduğunu için hareket edemedim" dedi.

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor
GÜNDEM
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor

Uçak, daha sonra ekiplerin sesini duyduğunu belirterek, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu. O da şu an burada hastanede. Çökmenin hemen ardından ayağa kalktım bir iki adım attım düştüm. Ardından ekipler geldi bizi kurtardı" diye konuştu.

Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
OYNAT 00:22
Malatya'da binanın çökmesinin ardından yaşanan panik anları kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da çöken bina enkazından 14 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan bina yıkıldıktan saniyeler sonra yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından etrafı toz bulutunun kapladığı görüldü.


"Çok korktum, öleceğimi düşündüm"

Yaşadığı şoku halen üzerinden atamadığını dile getiren Uçak, şöyle konuştu:

  • "Çok korktum, öleceğimi düşündüm. Enkazın altındayken yukardan sesler geliyordu 'kimse var mı?' diye. Biz de bağırdık, şükür geldi ve bizi kurtardılar. Enkaz altındaki bazı arkadaşlar bir boşluk bulup dışarı çıktı ancak ben ayağımda beton parçası olduğu için çıkamadım. Enkaz altından çıktıktan sonra büyük ağırı ve sızının yanı sıra bir sevinç hissettim. Kurtulduğum için mutlu oldum. Olağanüstü çaba gösteren tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Yetkililer bizden yakından ilgilendi, hepsine teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Şu an durumum iyi biraz ağrılarım var ama buna çok şükür."

Malatya'da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 27
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Malatya’nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50’de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.
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13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı.
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Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı.
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Dün gece Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler almıştı.
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Merkez Battalgazi Mahallesi Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan iki katlı binada izinsiz tadilat yapılması nedeniyle binada çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.
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ilden gelen AFAD ekipleri ile birlikte Malatya’da UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve STK’lardan oluşan toplam 447 personel yaklaşık 9 saatte arama-kurtarma çalışması tamamlandı.
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Malatya'da çöken binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Malatya'da dün akşama doğru çöken 2 katlı binada arama çalışmaları gece yarısı sonlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Olayın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizlenmeye başlanırken, polis ekiplerinin de çevre güvenliği devam ediyor.
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