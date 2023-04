Malatya'da depremzedelerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi: Bunlar vız gelir tırıs gider

"Deprem bölgesinde veya dışında şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'daki kardeşlerimizle bir arada olacağız. Seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren ekipleriyle birlikte deprem bölgesinde adeta kamp kurdular. Biz de yürütülen tüm çalışmaları anbean takip ediyoruz. Bakanlarımızın yanı sıra valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yabancı liderlerle görüşerek yurt dışındaki imkanları da sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki soydaşlarımıza kadar milletimiz de derin, gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle, ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını, gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan, konteyner kurulumuna prefabrik yapıların tesisinden, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir."