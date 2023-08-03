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Malatya'da ormanlık alanda yangın: Hortum patladı itfaiye eri yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde orman ve bahçelik alanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç, 2 iş makinesi ile müdahalede bulunurken; 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, 1 itfaiye personeli ise hortumun patlaması nedeniyle yaralandı. Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

18:56 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın çıktı.

Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın çıktı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman ve bahçe yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü.

Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç, 2 iş makinesi ile müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, 1 itfaiye personeli ise hortumun patlaması nedeniyle yaralandı.

Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 3 metruk evin hasar gördüğü yangından bazı kayısı bahçeleri de olumsuz etkilendi.



#İtfaiye
#Malatya
#orman yangını
#Pütürge
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