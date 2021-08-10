Malatya'da şiddetli sağanak: 20 dakikada hayat felç oldu

Antalya'da yağmur altında dua etti: İçimize bu ateşi düşürenlerin ocaklarına da ateş düşsün

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, 'Allah'ım şükürler olsun' diyerek dua etti.



Yağmur altında dua eden Engin Çelik, 'Ben burada 6 ay geçirdim. Buranın ne kadar yeşil olduğunu biliyorum. Şimdi tek bir kuş sesi, karınca sesi bile yok. Sadece insanların feryatları ve kara bir alan var. İçimize bu ateşi düşürenlerin ocaklarına da ateş düşsün.' dedi.



