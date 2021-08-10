Malatya'da şiddetli sağanak: 20 dakikada hayat felç oldu

Malatya'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde trafik durma noktasına gelirken, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde bir çok araç yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar nedeniyle çevre yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoldan çıkan bazı araçlar kazaya karıştı.
Sağanak yağış kent genelinde yer yer etkisini sürdürürken trafik, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.
OYNAT 00:47
Antalya'da yağmur altında dua etti: İçimize bu ateşi düşürenlerin ocaklarına da ateş düşsün
Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangınında birçok evin yandığı Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur mutluluğu yaşadı. Bazı vatandaşlar ellerini açıp, 'Allah'ım şükürler olsun' diyerek dua etti.
Yağmur altında dua eden Engin Çelik, 'Ben burada 6 ay geçirdim. Buranın ne kadar yeşil olduğunu biliyorum. Şimdi tek bir kuş sesi, karınca sesi bile yok. Sadece insanların feryatları ve kara bir alan var. İçimize bu ateşi düşürenlerin ocaklarına da ateş düşsün.' dedi.