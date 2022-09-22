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YEREL GÜNDEM

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Malatyada uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Uyuşturucuya darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adresleri ve araçlardaki aramalarda 6 kilo esrar, 105 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 TL ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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